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    Лысцов: Я не ощущал доверия в «Локомотиве»

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    Защитник португальской «Лейрии» Виталий Лысцов отметил, что не чувствовал доверия во времена выступлений за московский «Локомотив».

    Виталий Лысцов
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    Виталий Лысцов

    «Не пошло у меня там. Не ощущал доверия — как будто брали только для тренировочного процесса. Кикнадзе меня поддерживал, но у него и у самого тогда был непростой период с болельщиками. Новое руководство в мою сторону вообще не смотрело.

    Николич нормально ко мне относился, но перед ним стояла задача давать результат, а в команде были неплохие центральные защитники. Чорлука вообще незаменимый был. А вторая позиция миксовалась, но больше Николич ставил на своих ребят — того же Райковича.

    Он хороший парень, трудолюбивый. Не могу про него сказать ничего плохого. В первую очередь за собой слежу. Но Райкович элементарно больше поддержки ощущал от тренера-соотечественника, чем я. В итоге у меня не получилось в стане железнодорожников», — цитирует Лысцова «Чемпионат».

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