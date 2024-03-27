ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
    Все новости спорта

    Джеррард: Жалею, что не поиграл под руководством Моуринью

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль
    Экс-капитан «Ливерпуля», а ныне тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард высказался об экс-тренере «Челси» и мадридского «Реала» Жозе Моуринью.

    Стивен Джеррард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стивен Джеррард

    «Мне нравится Жозе и как профессионал, и как человек. У нас были не самые близкие отношения на протяжении многих-многих лет, но я жалею, что не играл под его руководством. Потому что я знаю, что Моуринью сделал бы меня лучшим игроком.

    И знаю, что с ним я бы добавил в свою копилку трофеев ещё несколько титулов. Но, оглядываясь назад, я не жалею, что не подписал контракт с синими», — приводит слова Джеррарда издание Liverpool Echo.

    Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля». В Англии он играл только за эту команду, а под занавес карьеры перебрался в США, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев дожмет Харри только в третьем сете?
  • Харри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Александрова шокирует еще одну соперницу из топ-5?
  • Александрова — Пегула. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Серия «Вашингтона» не будет прервана на льду «Торонто»?
  • «Торонто» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Харри — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Александрова — Пегула
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Палмейрас — Новоризонтиньо
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:35
    •  1.97
  • Прогноз на матч Махач — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гарсия — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры