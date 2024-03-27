Джеррард: Жалею, что не поиграл под руководством Моуринью

Стивен Джеррард Фото: globallookpress.com
«Мне нравится Жозе и как профессионал, и как человек. У нас были не самые близкие отношения на протяжении многих-многих лет, но я жалею, что не играл под его руководством. Потому что я знаю, что Моуринью сделал бы меня лучшим игроком.
И знаю, что с ним я бы добавил в свою копилку трофеев ещё несколько титулов. Но, оглядываясь назад, я не жалею, что не подписал контракт с синими», — приводит слова Джеррарда издание Liverpool Echo.
Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля». В Англии он играл только за эту команду, а под занавес карьеры перебрался в США, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси».