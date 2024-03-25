Кипр проиграл Сербии, Черногория была сильнее Северной Македонии

Стеван Йоветич Фото: globallookpress.com
Кипр на своем поле уступил Сербии — 0:1.
Единственный мяч на 7-й минуте забил Сергей Милинкович-Савич.
Также отмечаем, что на 11-й минуте Александар Митрович не смог реализовать пенальти.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Кипр — Сербия 0:1
Гол: 0:1 Сергей Милинкович-Савич (7') Кипр: Йоэль Малль, Антреас Каро (Гектор Киприану, 6'), Константинос Лайфис, Стелиос Андреу (Данило Шполярич, 46'), Хараламбос Кириаку (Костас Пилеас, 88'), Янис Кусулос (Костакис Артиматас, 75'), Андерсон Коррейя, Александрос Гогич, Иоаннис Питтас (Андроникос Какулис, 89'), Харалампос Харалампус, Лойзос Лойзу (Andreas Chrysostomou, 83') Сербия: Предраг Райкович, Срджян Бабич, Никола Миленкович, Сергей Милинкович-Савич (Самед Баждар, 76'), Лазар Самарджич (Душан Тадич, 46'), Филип Костич (Саша Здьелар, 63'), Саша Лукич (Лука Йович, 46'), Срджан Мияйлович, Андрия Живкович, Александр Митрович (Мият Гачинович, 63'), Эрхан Машович (Страхиня Эракович, 85') Предупреждения: Эрхан Машович (56'), Андерсон Коррейя (79')
Черногория с минимальным счетом 1:0 победила дома Северную Македонию.
Победный мяч на 45-й минуте забил ветеран Стеван Йоветич, выступающий сейчас за греческий «Олимпиакос».
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Черногория — Северная Македония 1:0
Гол: 1:0 Стеван Йоветич (45') Черногория: Матия Саркич, Стефан Савич, Игор Вуячич, Ристо Радунович, Марко Вукчевич (Марко Янкович, 61'), Марко Бакич (Душан Бакич, 83'), Стефан Лончар (Марко Вешович, 61'), Владимир Йовович (Адам Марушич, 61'), Дритон Цамай, Стеван Йоветич (Milos Brnovic, 68'), Стефан Мугоша (Никола Крстович, 61') Северная Македония: Столе Димитриевски, Эгзиян Алиоски, Дарко Велковски, Висар Муслиу, Джоко Зайков (Никола Серафимов, 77'), Элиф Элмас (Александар Трайковски, 46'), Энис Барди, Яни Атанасов (Lirim Qamili, 59'), Дарко Чурлинов (Боян Димоски, 51'), Боян Миовски (Милан Ристовски, 59'), Tihomir Kostadinov (Димитар Митровски, 77') Предупреждения: Элиф Элмас (27'), Марко Бакич (35'), Стефан Савич (37'), Никола Крстович (69')