ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Чивадзе«Накачки начальников всегда вредили футболу». Александр Чивадзе — об историческом матче сборной Грузии, отношениях Лобановского с Бесковым и победе в Кубке кубков
  • 22:03
    • СКА уступил «Автомобилисту» и вылетел из Кубка Гагарина
  • 21:24
    • Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
  • 18:41
    • В «Атлетико» сообщили о продлении контракта с Коке
  • 17:31
    • Стало известно, сможет ли Тикнизян сыграть с «Краснодаром»
    Все новости спорта

    Кипр проиграл Сербии, Черногория была сильнее Северной Македонии

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Кипра Сборная Сербии Сборная Черногории Сборная Македонии
    Подошли к концу два товарищеских матча с участием европейских сборных.

    Стеван Йоветич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стеван Йоветич

    Кипр на своем поле уступил Сербии — 0:1.

    Единственный мяч на 7-й минуте забил Сергей Милинкович-Савич.

    Также отмечаем, что на 11-й минуте Александар Митрович не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Кипр — Сербия 0:1
    Гол: 0:1 Сергей Милинкович-Савич (7') Кипр: Йоэль Малль, Антреас Каро (Гектор Киприану, 6'), Константинос Лайфис, Стелиос Андреу (Данило Шполярич, 46'), Хараламбос Кириаку (Костас Пилеас, 88'), Янис Кусулос (Костакис Артиматас, 75'), Андерсон Коррейя, Александрос Гогич, Иоаннис Питтас (Андроникос Какулис, 89'), Харалампос Харалампус, Лойзос Лойзу (Andreas Chrysostomou, 83') Сербия: Предраг Райкович, Срджян Бабич, Никола Миленкович, Сергей Милинкович-Савич (Самед Баждар, 76'), Лазар Самарджич (Душан Тадич, 46'), Филип Костич (Саша Здьелар, 63'), Саша Лукич (Лука Йович, 46'), Срджан Мияйлович, Андрия Живкович, Александр Митрович (Мият Гачинович, 63'), Эрхан Машович (Страхиня Эракович, 85') Предупреждения: Эрхан Машович (56'), Андерсон Коррейя (79')

    Черногория с минимальным счетом 1:0 победила дома Северную Македонию.

    Победный мяч на 45-й минуте забил ветеран Стеван Йоветич, выступающий сейчас за греческий «Олимпиакос».

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Черногория — Северная Македония 1:0
    Гол: 1:0 Стеван Йоветич (45') Черногория: Матия Саркич, Стефан Савич, Игор Вуячич, Ристо Радунович, Марко Вукчевич (Марко Янкович, 61'), Марко Бакич (Душан Бакич, 83'), Стефан Лончар (Марко Вешович, 61'), Владимир Йовович (Адам Марушич, 61'), Дритон Цамай, Стеван Йоветич (Milos Brnovic, 68'), Стефан Мугоша (Никола Крстович, 61') Северная Македония: Столе Димитриевски, Эгзиян Алиоски, Дарко Велковски, Висар Муслиу, Джоко Зайков (Никола Серафимов, 77'), Элиф Элмас (Александар Трайковски, 46'), Энис Барди, Яни Атанасов (Lirim Qamili, 59'), Дарко Чурлинов (Боян Димоски, 51'), Боян Миовски (Милан Ристовски, 59'), Tihomir Kostadinov (Димитар Митровски, 77') Предупреждения: Элиф Элмас (27'), Марко Бакич (35'), Стефан Савич (37'), Никола Крстович (69')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Алькарас разгромить Монфиса?
  • Алькарас — Монфис. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Смогут ли Грузия и Греция определить сильнейшего в основное время?
  • Грузия — Греция. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Локомотив» закроет все вопросы в Омске?
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Грузия — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.38
  • Прогноз на матч Испания — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Англия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры