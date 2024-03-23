Дания — Швейцария: счет матча 0:0, обзор

сборная Дании Фото: globallookpress.com
Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Дания — Швейцария 0:0
Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Симон Кьер (Виктор Нельссон, 66'), Янник Вестергор, Йоаким Мехле, Виктор Кристансен (Элиас Йелерт, 83'), Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Матиас Йенсен, 83'), Томас Делейни (Мортен Юльманн, 59'), Юссуф Поульсен (Йонас Винд, 59'), Расмус Хёйлунн (Каспер Дольберг, 83') Швейцария: Ян Зоммер (Ивон-Ландри Мвого, 37'), Рикардо Родригес, Мануэль Аканджи, Фабиан Шер, Сильван Видмер (Ренато Штеффен, 65'), Денис Закария (Михел Эбишер, 76'), Гранит Джака, Ремо Фройлер, Рубен Варгас (Шердан Шакири, 76'), Ноа Окафор (Зеки Мохамед Амдуни, 65'), Дан Ндой (Кевин Мбабу, 83') Предупреждения: Йоаким Андерсен (45 + 1'), Дан Ндой (45 + 2'), Мануэль Аканджи (60'), Мортен Юльманн (68'), Гранит Джака (68')
Отметим, что обе эти команды сыграют на предстоящем Евро-2024 в Германии.