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    Защитник молодежной сборной России Бардачев: Ощущение, что игра шла без центра поля

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    Защитник молодежной сборной России Матвей Бардачёв высказался о матче против уругвайской команды «Насьональ U21» (7:2).

    Молодежная сборная России
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    Молодежная сборная России

    «Очень рад дебюту в стартовом составе. У меня завтра день рождения, получилось, что сделал подарок себе.

    Ощущение, что игра, особенно во втором тайме, шла без центра поля. В первом тайме они играли, как понял, вторым составом, особого сопротивления не оказывали. В начале мы немного волновались, не могли опустить мяч на землю, взять его под контроль, но потом перехватили инициативу, забили три мяча.

    В перерыве у уругвайцев вышел основной состав, сразу почувствовал, что играем против другой команды — они резво начали, быстро отыграли один мяч, заработали пенальти, который не смогли реализовать. Их уровень очень хороший, выигрывали единоборства, старались цепляться за мяч. Хотя наш уровень мастерства чуть выше», — цитирует Бардачева «Матч ТВ».

    Голы в составе нашей сборной забивали Никита Салтыков (18-я минута), Артем Быковский (28-я, 30-я), Илья Родионов (63-я и 85-я), Александр Чупаев (80-я), Игорь Дмитриев (90-я, с пенальти).

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