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    Магуайр: Мои выступления за страну всегда оставались на высоком уровне

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    Защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался о вызове в национальную команды на мартовские товарищеские матчи.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «То, что я не играл за свой клуб так регулярно, как должен был, в течение шести месяцев, не должно служить основанием для того, чтобы меня не взяли в состав сборной, потому что, когда я играл за свою страну, я играл хорошо.

    Мои выступления за страну всегда оставались на высоком уровне. Саутгейт выбрал меня в Катаре (на чемпионате мира), и я чувствовал, что мои выступления там были блестящими.

    Я думаю, что ему предстоит самая сложная работа в мире по подбору состава, потому что футбол — это игра мнений. Я это понимаю. Сейчас полно людей, которые, возможно, не считают, что я должен быть в составе. Есть миллионы людей, которые считают, что я должен быть», — приводит слова Магуайра The Telegraph.

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