Магуайр: Мои выступления за страну всегда оставались на высоком уровне

Защитник сборной Англиивысказался о вызове в национальную команды на мартовские товарищеские матчи.

«То, что я не играл за свой клуб так регулярно, как должен был, в течение шести месяцев, не должно служить основанием для того, чтобы меня не взяли в состав сборной, потому что, когда я играл за свою страну, я играл хорошо.

Мои выступления за страну всегда оставались на высоком уровне. Саутгейт выбрал меня в Катаре (на чемпионате мира), и я чувствовал, что мои выступления там были блестящими.

Я думаю, что ему предстоит самая сложная работа в мире по подбору состава, потому что футбол — это игра мнений. Я это понимаю. Сейчас полно людей, которые, возможно, не считают, что я должен быть в составе. Есть миллионы людей, которые считают, что я должен быть», — приводит слова Магуайра The Telegraph.

Сборная Англии сыграет против Бразилии в рамках товарищеского матча 23-го марта в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.