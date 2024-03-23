Англия
Турнирное положение: английская «националка» вообще без проблем пробилась на европейское первенство 2024 года.
Англичане набрали 20 очков в 8 матчах и стали первыми в своей группе. Они опередили Италию, Украину, Северную Македонию и Мальту.
Англия — Бразилия: коэффициенты букмекеров
В настоящий момент Англия занимает третье место в рейтинге ФИФА.
Последние матчи: в этом голу главная команда Англии на поле еще не выходила, а вот прошлый год английская сборная завершила ничьей с Северной Македонией (1:1).
До этого же сборная Англии смогла переиграть Мальту (2:0) и Италию (3:1).
Перед этим «три льва» в спарринг смогли сломить сопротивление Австралии (1:0) и Шотландии (3:1).
Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Гарета Саутгейта являются одними из фаворитов предстоящего Евро-2024.
Сборная Англии сейчас имеет отличный состав и показывает прекрасную игру, поэтому вполне может рассчитывать на успех на европейском первенстве.
Сейчас английская команда имеет большую серию без поражений.
Бразилия«желто-зеленые» продолжают борьбу за выход на ЧМ-2026, но пока что у бразильцев есть определенные проблемы.
Бразильская «националка» набрала только 7 очков за 6 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице. Бразильцы уступают Аргентине, Уругваю, Колумбии, Венесуэле и Эквадора, но обходят Парагвай, Чили, Боловию и Перу.
Главная команда Бразилии нынче занимает пятое место в мировом рейтинге.
Последние матчи: Бразилия также провела последние матчи еще в прошлом году.
«Селесао» в конца прошлого года уступили Аргентине (0:1), Колумбии (1:2) и Уругваю (0:2), а до этого сыграли вничью с Венесуэлой (1:1).
Перед этим же «пентакампеоны» смогли одолеть Перу (1:0) и Боливию (5:1).
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.
Состояние команды: безусловно, сборная Бразилии не должна испытывать проблем в выходов на ЧМ-2026, однако в этот раз им придется приложить к этому усилия.
Сейчас же подопечные Доривала Жуниора ведут подготовку к летнему Кубку Америки. Впереди у команды спарринги с Испанией, Мексикой и США.
А вот на самом Кубке Америки соперниками бразильцев будут Парагвай и Колумбия.
Статистика для ставок
- Бразилия проиграла 3 матча подряд, а не может выиграть на протяжении 4 матчей
- Англия не проигрывает на протяжении 10 матчей подряд
- Последние 2 очных противостояния команд завершились вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа Бразилии — в 4.10.
ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.
- 1.80Испания — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.98Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: команды можно назвать примерно равными по силам, хоть в последнее время и выступают по-разному. От Бразилии можно ожидать чего угодно, поэтому предположим, что в этой игре будет ничья.
Ставка: ничья за 3.70.
Прогноз: команды должны показать яркий и зрелищный футбол с большим количеством моментов, поэтому высока вероятность, что оба коллектива смогут забить.
Ставка: обе забьют за 1.80.