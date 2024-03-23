В рамках товарищеского матча 23 марта пройдет игра Англия — Бразилия. Начало — 22:00 (мск). Англия — Бразилия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Англия

Турнирное положение: английская «националка» вообще без проблем пробилась на европейское первенство 2024 года.

Англичане набрали 20 очков в 8 матчах и стали первыми в своей группе. Они опередили Италию, Украину, Северную Македонию и Мальту.

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В настоящий момент Англия занимает третье место в рейтинге ФИФА.

Последние матчи: в этом голу главная команда Англии на поле еще не выходила, а вот прошлый год английская сборная завершила ничьей с Северной Македонией (1:1).

До этого же сборная Англии смогла переиграть Мальту (2:0) и Италию (3:1).

Все прогнозы на Евро-2024

Перед этим «три льва» в спарринг смогли сломить сопротивление Австралии (1:0) и Шотландии (3:1).

Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Гарета Саутгейта являются одними из фаворитов предстоящего Евро-2024.

Сборная Англии сейчас имеет отличный состав и показывает прекрасную игру, поэтому вполне может рассчитывать на успех на европейском первенстве.

Сейчас английская команда имеет большую серию без поражений.

Бразилия

«желто-зеленые» продолжают борьбу за выход на ЧМ-2026, но пока что у бразильцев есть определенные проблемы.

Бразильская «националка» набрала только 7 очков за 6 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице. Бразильцы уступают Аргентине, Уругваю, Колумбии, Венесуэле и Эквадора, но обходят Парагвай, Чили, Боловию и Перу.

Главная команда Бразилии нынче занимает пятое место в мировом рейтинге.

Последние матчи: Бразилия также провела последние матчи еще в прошлом году.

«Селесао» в конца прошлого года уступили Аргентине (0:1), Колумбии (1:2) и Уругваю (0:2), а до этого сыграли вничью с Венесуэлой (1:1).

Перед этим же «пентакампеоны» смогли одолеть Перу (1:0) и Боливию (5:1).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

Состояние команды: безусловно, сборная Бразилии не должна испытывать проблем в выходов на ЧМ-2026, однако в этот раз им придется приложить к этому усилия.

Сейчас же подопечные Доривала Жуниора ведут подготовку к летнему Кубку Америки. Впереди у команды спарринги с Испанией, Мексикой и США.

А вот на самом Кубке Америки соперниками бразильцев будут Парагвай и Колумбия.

Статистика для ставок

Бразилия проиграла 3 матча подряд, а не может выиграть на протяжении 4 матчей

Англия не проигрывает на протяжении 10 матчей подряд

Последние 2 очных противостояния команд завершились вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа Бразилии — в 4.10.

ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

Прогноз: команды можно назвать примерно равными по силам, хоть в последнее время и выступают по-разному. От Бразилии можно ожидать чего угодно, поэтому предположим, что в этой игре будет ничья.

Ставка: ничья за 3.70.

Прогноз: команды должны показать яркий и зрелищный футбол с большим количеством моментов, поэтому высока вероятность, что оба коллектива смогут забить.

Ставка: обе забьют за 1.80.