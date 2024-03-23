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    Смогут ли Англия и Бразилия определить сильнейшего?

    Англия — Бразилия. Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2024 года

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    сборная Бразилии
    В рамках товарищеского матча 23 марта пройдет игра Англия — Бразилия. Начало — 22:00 (мск). Англия — Бразилия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2024 года
    Англия
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    Англия

    Турнирное положение: английская «националка» вообще без проблем пробилась на европейское первенство 2024 года.

    Англичане набрали 20 очков в 8 матчах и стали первыми в своей группе. Они опередили Италию, Украину, Северную Македонию и Мальту.

    Англия — Бразилия: коэффициенты букмекеров

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    В настоящий момент Англия занимает третье место в рейтинге ФИФА.

    Последние матчи: в этом голу главная команда Англии на поле еще не выходила, а вот прошлый год английская сборная завершила ничьей с Северной Македонией (1:1).

    До этого же сборная Англии смогла переиграть Мальту (2:0) и Италию (3:1).

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    Перед этим «три льва» в спарринг смогли сломить сопротивление Австралии (1:0) и Шотландии (3:1).

    Не сыграют: в национальную команду своей страны вызваны все футболисты, которые смогут выйти на поле.

    Состояние команды: подопечные Гарета Саутгейта являются одними из фаворитов предстоящего Евро-2024.

    Сборная Англии сейчас имеет отличный состав и показывает прекрасную игру, поэтому вполне может рассчитывать на успех на европейском первенстве.

    Сейчас английская команда имеет большую серию без поражений.

    Бразилия

    «желто-зеленые» продолжают борьбу за выход на ЧМ-2026, но пока что у бразильцев есть определенные проблемы.

    Бразильская «националка» набрала только 7 очков за 6 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице. Бразильцы уступают Аргентине, Уругваю, Колумбии, Венесуэле и Эквадора, но обходят Парагвай, Чили, Боловию и Перу.

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    • Главная команда Бразилии нынче занимает пятое место в мировом рейтинге.

    Последние матчи: Бразилия также провела последние матчи еще в прошлом году.

    «Селесао» в конца прошлого года уступили Аргентине (0:1), Колумбии (1:2) и Уругваю (0:2), а до этого сыграли вничью с Венесуэлой (1:1).

    Перед этим же «пентакампеоны» смогли одолеть Перу (1:0) и Боливию (5:1).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты смогут принять участие в матче.

    Состояние команды: безусловно, сборная Бразилии не должна испытывать проблем в выходов на ЧМ-2026, однако в этот раз им придется приложить к этому усилия.

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    Сейчас же подопечные Доривала Жуниора ведут подготовку к летнему Кубку Америки. Впереди у команды спарринги с Испанией, Мексикой и США.

    А вот на самом Кубке Америки соперниками бразильцев будут Парагвай и Колумбия.

    Статистика для ставок

    • Бразилия проиграла 3 матча подряд, а не может выиграть на протяжении 4 матчей

    • Англия не проигрывает на протяжении 10 матчей подряд

    • Последние 2 очных противостояния команд завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа Бразилии — в 4.10.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.95, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.85.

    Прогноз: команды можно назвать примерно равными по силам, хоть в последнее время и выступают по-разному. От Бразилии можно ожидать чего угодно, поэтому предположим, что в этой игре будет ничья.

    Ставка: ничья за 3.70.

    Прогноз: команды должны показать яркий и зрелищный футбол с большим количеством моментов, поэтому высока вероятность, что оба коллектива смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 1.80.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Англия — Бразилия с коэффициентом 3.70. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли Англия и Бразилия определить сильнейшего?
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