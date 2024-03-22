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    «Лестер» могут лишить очков за нарушение ФФП

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Лестер Сити Лидс
    АПЛ выступила с обвинениями в адрес «Лестера» в нарушении финансовых правил.

    Энцо Мареска — тренер «Лестера»
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    Энцо Мареска — тренер «Лестера»

    Независимая комиссия проведет расследование нарушение ФФП в сезоне-2022/23, когда «лисы» покинули АПЛ и оказались в Чемпионшипе. Также клуб не предоставил АПЛ проверенные финансовые отчеты.

    По данным Sky Sports, убытки «Лестера» за три последних сезона свыше 105 млн фунтов. В этом сезоне с команды вряд ли снимут очки, но в следующем чемпионате она может стартовать с отрицательным количеством очков.

    Сейчас «Лестер» идет на втором месте в Чемпионшипе, имея одинаковое количество очков с «Лидсом» и на игру меньше своего соперника.

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