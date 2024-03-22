«Лестер» могут лишить очков за нарушение ФФП

АПЛ выступила с обвинениями в адресв нарушении финансовых правил.

Независимая комиссия проведет расследование нарушение ФФП в сезоне-2022/23, когда «лисы» покинули АПЛ и оказались в Чемпионшипе. Также клуб не предоставил АПЛ проверенные финансовые отчеты.

По данным Sky Sports, убытки «Лестера» за три последних сезона свыше 105 млн фунтов. В этом сезоне с команды вряд ли снимут очки, но в следующем чемпионате она может стартовать с отрицательным количеством очков.

Сейчас «Лестер» идет на втором месте в Чемпионшипе, имея одинаковое количество очков с «Лидсом» и на игру меньше своего соперника.