Бальбуэна: У сборной России хочу отметить полузащиту — все высокого уровня

Полузащитники сборной Парагваявысказался о сильных сторонах российской национальной команды перед очной товарищеской встречей.

«Я очень рад. Прекрасно, что в этот раз мне не пришлось долго лететь. Здорово будет сыграть на стадионе "Динамо". Это мечта любого игрока играть за сборную. С одноклубниками из "Динамо" ни на что не спорили, просто пошутили.

Да, наша оборона, возможно, остановит Тюкавина. В сборной России хочу отметить полузащиту — все высокого качества. Наша задача — навязать борьбу и не дать им показать, что они могут», — передает слова Бальбуэна Чемпионат.

Напомним, что сборная России разгромила Сербию (4:0) в товарищеском матче, который проходил 21-го марта.

Контрольная встреча между российской национальной команды и сборной Парагвая 25-го марта в 20:00 мск.