Тюкавин сравнил матч с Сербией с финалом

Нападающийи сборной Россиивысказался о предстоящем матче против команды Сербии.

«Все понимают, что это серьёзная команда. Многие футболисты играют в ведущих чемпионатах Европы. Отметил бы атакующих игроков — Милинковича-Савича, Митровича. С некоторыми ребятами знаком по РПЛ. Сербы очень плотно играют один в один, не дают пространства разбежаться. Матч будет тяжёлым, но интересным, и я уверен, что домашняя атмосфера должна нам помочь.

Тяжело ли настраиваться на товарищеский матч? Вообще нет. Сам факт, что ты выходишь на поле в майке сборной России, уже делает максимально мотивированным и сконцентрированным. Ну а когда полные трибуны гонят тебя вперёд, эмоции зашкаливают. Поэтому для меня матч с Сербией будет сравним с финалом», — сказал Тюкавин в интервью в предматчевой программке к матчу Россия — Сербия.

Матч Россия — Сербия пройдет 21 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Сербия

Напомним, матч сборных России и Сербии начнется с минуты молчания в память о спортивном журналисте Василии Уткине.