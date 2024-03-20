Торрес: Джеррард сделал меня лучшим игроком

Экс-нападающийвысказался об игре с бывшим полузащитником «мерсисайцев»

«Играть со Стиви было особенным для меня. Он изменил мою игру, он сделал меня лучшим игроком. Для меня было абсолютной радостью играть рядом с ним, и я скучал по игре с ним каждый божий день с тех пор, как мы не играли вместе.

Давайте посмотрим, есть ли у нас ещё эта связь. Я уверен, что будет. У него особый пас, поэтому я буду стараться изо всех сил. Играть со Стиви на "Энфилде" — это ещё более особенное», — приводит слова Торреса пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.

Ранее Торрес также рассказал о своей футбольной карьере.

Напомним, что экс-нападающий сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы в 2008-м и 2012-м годах, а также чемпионат мира в 2010-м году.