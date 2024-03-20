Торрес: «Ливерпуль» был тем местом, где я показал свой лучший футбол

Бывший испанский форвардвысказался о своей футбольной карьере.

«Ливерпуль был тем местом, где я показал свой лучший футбол, а "Атлетико" — тем местом, где я чувствовал себя как дома.

"Челси" дал мне то, чего на самом деле не мог дать мне ни один другой клуб… И это были трофеи», — цитирует слова Торреса портал Uber Chelsea FC.

Напомним, что в 2012-м году форвард сумел выиграть Лигу чемпионов, выступая за «Челси». Помимо этого, Торрес дважды выигрывал чемпионат Европы в 2008-м и 2012-м годах, а также чемпионат мира в 2010-м году.