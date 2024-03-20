Тарханов: У Сербии сильная сборная, но наши проявят себя

Известный российский специалистподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против Сербии.

«Уверен, что будет отличный матч с Сербией. У них сильная сборная, но уверен, что наши проявят себя. На эту игру выйдут лучшие, увидим основной костяк команды.

У нас есть Миранчуки, Головин, Захарян. Молодых талантливых игроков тоже хватает. Наша сборная победит в матче с Сербией», — сказал Тарханов Чемпионату.

Напомним, что матч между сборными России и Сербии состоится 21-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

Уже 25-го числа сборная России проведет еще один товарищеский матч против Парагвая.