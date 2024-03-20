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    Тарханов: У Сербии сильная сборная, но наши проявят себя

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Сербии
    Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против Сербии.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Уверен, что будет отличный матч с Сербией. У них сильная сборная, но уверен, что наши проявят себя. На эту игру выйдут лучшие, увидим основной костяк команды.

    У нас есть Миранчуки, Головин, Захарян. Молодых талантливых игроков тоже хватает. Наша сборная победит в матче с Сербией», — сказал Тарханов Чемпионату.

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