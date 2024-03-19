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    • Василий Уткин умер в возрасте 52 лет
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    Романцев: Уткин — настоящая эпоха в журналистике, он был моим другом

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    Легендарный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев назвал невосполнимой утратой смерть известного комментатора Василия Уткина.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Для меня это удар, большой удар. Мне настолько больно! Даже не пришёл в себя. Очень неожиданно. Василий был моим хорошим другом. Мы с ним часто спорили, мы часто не соглашались. Но всегда друг к другу прислушивались, всегда друг друга выслушивали. И как правило мы приходили к консенсусу.

    Уткин — это эпоха. Эпоха в журналистике, в комментаторском деле. Никогда не подстраивался ни под кого, всегда имел своё мнение. Уникальная личность, на мой взгляд. Равнодушно к нему никто не относился. Его либо ненавидели, потому что он правдолюб, либо уважали и любили, так, как любил его я», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

    Василий Уткин стал известным в середине 90-х, когда стал ведущим «Футбольного клуба» на НТВ и «НТВ-Плюс», позже передача выходила на его авторском канале на YouTube. Его дважды (2004, 2005) признавали «Лучшим спортивным комментатором».

    Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации в 2004 и 2005 году.

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