Романцев: Уткин — настоящая эпоха в журналистике, он был моим другом

Легендарный тренер московского «Спартака» и сборной Россииназвал невосполнимой утратой смерть известного комментатора

«Для меня это удар, большой удар. Мне настолько больно! Даже не пришёл в себя. Очень неожиданно. Василий был моим хорошим другом. Мы с ним часто спорили, мы часто не соглашались. Но всегда друг к другу прислушивались, всегда друг друга выслушивали. И как правило мы приходили к консенсусу.

Уткин — это эпоха. Эпоха в журналистике, в комментаторском деле. Никогда не подстраивался ни под кого, всегда имел своё мнение. Уникальная личность, на мой взгляд. Равнодушно к нему никто не относился. Его либо ненавидели, потому что он правдолюб, либо уважали и любили, так, как любил его я», — цитирует Романцева «Матч ТВ».

Василий Уткин стал известным в середине 90-х, когда стал ведущим «Футбольного клуба» на НТВ и «НТВ-Плюс», позже передача выходила на его авторском канале на YouTube. Его дважды (2004, 2005) признавали «Лучшим спортивным комментатором».

Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации в 2004 и 2005 году.