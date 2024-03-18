«Енисей» Тихонова разгромил «Ленинградец», «Черноморец» выиграл у «Шинника»

Красноярскийодержал победу надв выездном матче 23-го тура Первой лиги.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Денис Тихонов Фото: фк-енисей.рф

Матч, состоявшийся на стадионе в Рощино, завершился со счетом 4:0 в пользу «Енисея».

В составе гостей автором дубля стал Денис Тихонов (61-я и 68-я минуты). Еще по голу забили Александр Масловский (30) и Андрей Окладников (58).

«Енисей» занимает в турнирной таблице восьмое место — 30 очков, «Ленинградец» находится на 15-й строчке — 24 очка.

Еще в одном матче новороссийский «Черноморец» выиграл на своем поле у ярославского «Шинника» — 1:0. Автором единственного гола стал Антон Антонов (68-я минута).

«Черноморец» занимает в турнирной таблице 14-е место — 24 очка, «Шинник» находится на 11-й строчке — 27 очков.