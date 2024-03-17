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    Кафанов: В том году Лантратов брал те мячи, которые сейчас пропускает

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер «Локомотива» Илья Лантратов не получил вызов на товарищеский матчи против Сербии и Парагвая.

    Илья Лантратов
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    Илья Лантратов

    «Илья — хороший вратарь. На мой взгляд, сейчас он отличается от того Илюши, который был в прошлом году. Не из-за того, что команда не выигрывает, в каждой игре забивает.

    Просто, скажем так, в том году он брал те мячи, которые сейчас пропускает. Хотя это не на его совести.

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    • Мне кажется, что сейчас у Илюши не то что не лучший период, просто он может играть лучше», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

    Ближайший учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.

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