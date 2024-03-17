Кафанов: В том году Лантратов брал те мячи, которые сейчас пропускает

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкипер «Локомотива» Илья Лантратов не получил вызов на товарищеский матчи против Сербии и Парагвая.

«Илья — хороший вратарь. На мой взгляд, сейчас он отличается от того Илюши, который был в прошлом году. Не из-за того, что команда не выигрывает, в каждой игре забивает.

Просто, скажем так, в том году он брал те мячи, которые сейчас пропускает. Хотя это не на его совести.

Мне кажется, что сейчас у Илюши не то что не лучший период, просто он может играть лучше», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Ближайший учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 14-15 марта. Сборная сыграет 21 марта c Сербией, а 25-го — с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00 мск.