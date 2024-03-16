Кафанов назвал главные критерии для вызова в сборную России

Тренер вратарей сборной Россииперечислил главные качестве голкиперов, на которые он обращает при вызове их в сборную России.

«В сборную вызываются вратари, которые хладнокровные и стрессоустойчивые. Это один из самых важных факторов», — сказал Кафанов «Матч ТВ».

Напомним, на учебно‑тренировочный сбор национальной сборной было вызвано четыре голкипера Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Юрий Лодыгин («Панатинаикос»).

21 марта сборная России сыграет с Сербией, через четыре дня ей предстоит встреча с Парагваем. Обе пройдут на «ВТБ Арене» в Москве. Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире их покажет.