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  • 13:24
    • Стал известен состав сборной Италии на товарищеские матчи
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    Стал известен состав сборной Италии на товарищеские матчи

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    Тренерский штаб сборной Италии огласил список футболистов вызванных на мартовский сбор.

    Лоренцо Пеллегрини
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    Лоренцо Пеллегрини

    Вратари: Карнесекки («Аталанта»), Доннарумма («ПСЖ»), Мерет («Наполи»), Викарио («Тоттенхэм»).

    Защитники: Ачерби («Интер»), Бастони («Интер»), Белланова («Торино»), Буонджорно («Торино»), Камбьязо («Ювентус»), Дармиан («Интер»), Ди Лоренцо («Наполи»), Димарко («Интер»), Скальвини («Аталанта»), Удоджи («Тоттенхэм»)

    Полузащитники: Барелла («Интер»), Бонавентура («Фиорентина»), Фолоруншо («Верона»), Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Локателли («Ювентус»), Пеллегрини («Рома»).

    Нападающие: Кьеза («Ювентус»), Лукка («Удинезе»), Орсолини («Болонья»), Распадори («Наполи»), Ретеги («Дженоа»), Дзакканьи («Лацио»), Дзаньоло («Астон Вилла»).

    Сборной Италии предстоят матчи против Венесуэлы (22 марта) и Эквадора (24 марта).

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