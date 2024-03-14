«Спартак» выступил с официальным заявлением по ситуации с Промесом

Московский «Спартак» выступил с новым заявлением по ситуации с нидерландским полузащитником

«Адвокаты игроки уведомили "красно-белых" об изменении меры пресечения в отношении футболиста в ОАЭ.

Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.

Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», — цитирует руководителя пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова «Чемпионат».