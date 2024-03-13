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    Зуев: Переход Кругового в ЦСКА? Это хороший выбор

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    Воспитанник «Зенита» Илья Зуев высказался о переходе защитника команды Данила Кругового в стан ЦСКА.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Как отнёсся к переходу Кругового в ЦСКА? Это хороший выбор. Он хочет играть, и там ему будет проще конкурировать. Если для него всё сложится удачно, переход окажется большим шагом вперёд», — рассказал Зуев Чемпионату.

    Напомним, что Круговой присоединится к ЦСКА после окончания нынешнего сезона. После того, как стало известно о переходе, «Зенит» отправил его во вторую команду на остаток сезона.

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    • В нынешнем сезоне Круговой провел 12 матчей за «сине-бело-голубых» в РПЛ и отметился 1-й результативной передачей.

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