Зуев: Переход Кругового в ЦСКА? Это хороший выбор

Воспитанниквысказался о переходе защитника командыв стан

«Как отнёсся к переходу Кругового в ЦСКА? Это хороший выбор. Он хочет играть, и там ему будет проще конкурировать. Если для него всё сложится удачно, переход окажется большим шагом вперёд», — рассказал Зуев Чемпионату.

Напомним, что Круговой присоединится к ЦСКА после окончания нынешнего сезона. После того, как стало известно о переходе, «Зенит» отправил его во вторую команду на остаток сезона.

В нынешнем сезоне Круговой провел 12 матчей за «сине-бело-голубых» в РПЛ и отметился 1-й результативной передачей.