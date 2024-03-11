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    РПЛ. «Зенит» вернул лидерство на финише сезона

    Итоги 20-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Спартак»
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    «Зенит» — «Спартак»
    «Зенит» возглавил чемпионскую гонку после того, как «Краснодар» допустил осечку в 20 туре российской Премьер-лиги. На титул чемпиона России претендует и «Динамо», которое преследует тандем лидеров. ЦСКА совершил рывок в туринирной таблице, а «Спартак» потерял несколько позиции. Обо всём по порядку, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    Смена власти в чемпионате России по футболу, на первое место вернулся «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга сместила с трона «Краснодар», который долгое время возглавлял Премьер-лигу.

    Календарь и таблица РПЛ

    На три строчки вверх поднялся ЦСКА, который расположился в топ-4 турнира. «Армейцам» удалось обойти в таблице «Спартак», который опустился с 4 на 6 место и «Рубин», который опустился на ступеньки вниз и расположился на 7 позиции.

    Чемпион вернулся на трон

    Перед игрой с «Уралом» питерский «Зенит» уже знал о фиаско «Краснодара» в поединке против «Ростова».

    Команда с берегов Невы уверенно разобралась в гостевой встрече против «Урала» (4:1). Счет в матче на 38-й минуте открыл Дуглас Сантос, остальные голы «Зенит» забил во второй половине игры.

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    • 57-я минута поединка и Андрей Мостовой удваивает преимущество «Зенита». Спустя 9 минут игрового времени Матео Кассьерра забивает третий гол, а в концовке матча Иван Сергеев делает счёт неприличным. «Урал» смог ответить лишь голом престижа в коменсированное время, отличился Эрик Бикфалви.

    Таким образом «Зенит» набрал 40 очков и воглавил российскую Премьер-лигу. На вторую строчку опустился «Краснодар» с активом в 39 баллов.

    В рамках минувшего тура краснодарцы потерпели поражение от «Ростова» (1:2). В составе победителей дублем отметился Мохаммад Мохебби. За «Краснодар» мяч забил Джон Кордбора, который недавно вернулся после дисквалификации.

    «Зенит» — «Краснодар»
    globallookpress.com

    За титул чемпиона России сражаются не только «Зенит» и «Краснодар», но и «Динамо». Московский клуб расположился на 3 месте российского чемпионата, набрав 38 очков.

    В 20 туре чемпионата «динамовцы» добились домашней победы над «Ахматом» (2:0). В составе «Динамо» голы забили Чавес и Константин Тюкавин.

    Битва за топ-4

    Битва за место в четвёрке сильнейших развернулась между московскими клубами: ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком».

    «Спартак» — ЦСКА
    globallookpress.com

    На четвёртое место поднялся ЦСКА, который аккумулировал 32 очка. В прошедшем туре «армейцы» переиграи «Крылья Советов» (2:0), дублем отметился Виллиан Роша, отличившись
    на 3-й и 49-й минутах.

    Пятую строчку турнирной таблицы занимает «Локомотив», «железнодорожники» устроили голевое шоу с «Сочи», но определить победителя соперники так и не смогли (2:2). В итоге «паровозы» заработали 32 пункта и остались на прежней позициив РПЛ.

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    • На шестое место чемпионата опустился «Спартак» с активом в 31 балл. «Красно-белых» в Лужниках прибил «Факел», забив два безответных мяча (0:2).

    Другие матчи тура

    В 20-м туре российского чемпионата были зафиксированы ещё два результата: «Рубин» на своём поле уступил «Пари НН» (0:1), а «Оренбург» с минимальным счётом обыграл «Балтику» (1:0).

    Тур № 21

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 31 марта.

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    Лидер Премьер-лиги «Зенит» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Краснодар» будет гостить у «Локомотива».

    Еще один претендент на титул чемпиона «Динамо» свой поединок проведёт дома против «Ростова».

    «Спартак» сыграет дома против «Урала», а ЦСКА отправится на выезд к «Сочи».

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