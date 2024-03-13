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    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
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    Бородюк: что произошло в «Краснодаре», могут объяснить лишь Ивич и Галицкий

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    Известный тренер Александр Бородюк прокомментировал новость о том, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич покинул свой пост.

    Владимир Ивич
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    Владимир Ивич

    «С точки зрения логики решение об увольнении Ивича — вопрос к руководителям. Команда идёт на втором месте, вся борьба за титул ещё впереди. А что у них произошло, могут объяснить лишь Ивич и Галицкий. Мы истины не знаем», — сказал Бородюк Чемпионату.

    Напомним, что 12-го марта «Краснодар» неожиданно проиграл «Химкам» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России Пути регионов.

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