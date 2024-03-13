Бородюк: что произошло в «Краснодаре», могут объяснить лишь Ивич и Галицкий

Известный тренерпрокомментировал новость о том, что наставникпокинул свой пост.

«С точки зрения логики решение об увольнении Ивича — вопрос к руководителям. Команда идёт на втором месте, вся борьба за титул ещё впереди. А что у них произошло, могут объяснить лишь Ивич и Галицкий. Мы истины не знаем», — сказал Бородюк Чемпионату.

Напомним, что 12-го марта «Краснодар» неожиданно проиграл «Химкам» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России Пути регионов.

После 20-и туров «быки» занимают 2-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в актив, отставая от 1-й позиции на 1 балл.