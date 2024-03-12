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    Капелло: У «Барселоны» есть одно слабое место: оборона

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    Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи».

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «У "Барселоны" есть одно слабое место: оборона. Именно по этой причине их нужно атаковать. Каталонцы всегда создают много возможностей, но оставляют пробелы позади себя, и "Наполи" должен ими воспользоваться», — приводит слова Капелло издание Mundo Deportivo.

    Напомним, что в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» и «Наполи» сыграли вничью (1:1).

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