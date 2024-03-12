Капелло: У «Барселоны» есть одно слабое место: оборона

Бывший главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между

«У "Барселоны" есть одно слабое место: оборона. Именно по этой причине их нужно атаковать. Каталонцы всегда создают много возможностей, но оставляют пробелы позади себя, и "Наполи" должен ими воспользоваться», — приводит слова Капелло издание Mundo Deportivo.

Напомним, что в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» и «Наполи» сыграли вничью (1:1).

Ответная встреча между этими командами состоится 12-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.