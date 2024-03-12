«Барселона» — «Наполи». Матч пройдет 12 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «Барселона» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Барселона»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на чужом поле сыграла вничью с результатом 1:1.

Теперь для выхода в следующий раунд турнира каталонскому клубу нужно выигрывать с любым счетом, чтобы выйти в следующий раунд турнира.

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Последние матчи: «блауграна» в прошлом туре своего национального чемпионата в домашних стенах обыграла «Мальорку» (1:0) в непростой борьбе.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив дважды побеждал и дважды выиграл.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: де Йонг, Педри, Рафинья, Торрес, Бальде, Гави, Алонсо — травмированы, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: На сегодня «Барселона» имеет беспроигрышную серию в восемь матчей во всех турнирах при пяти победах и трех ничьих.

Такая форма позволяет ей как сохранять шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов, так и бороться за титул в Испании, где лидер «Реал» опережает его на пять очков, сыграв на матч больше.

Лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов — Торрес и Фелиш, у которых по три гола. В Ла Лиге с 12 голами на седьмом месте самым результативным игроком каталонцев является Левандовски.

«Наполи»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» дома не сумел победить, но и не проиграл, сыграв вничью 1:1.

Поэтому для выхода в следующий раунд турнира итальянскому клубу необходимо выигрывать с любым счетом, что будет непросто на чужом поле против фаворита противостояния.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке неаполитанцы не смогли победить. Дома в рамках Серии А он разошелся миром с «Торино» (1:1).

Эта ничья прервала победную мини-серию «Партенопеи» в две игры, которые также пришлись на национальное первенство.

Не сыграют: Нгонге, Каюсте — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в шести последних поединках «Наполи» ни разу не проиграл при двух победах и четырех ничьих.

С одной стороны такая форма не обещает легкой жизни сопернику, с другой — непонятно, как «адзурри» — только седьмые в Серии А — собираются обыгрывать столь непростого оппонента на выезде.

Виктор Осимхен — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов всего с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Барселоны» было забито меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Барселоны» хотя бы одна команда не забивала

в шести последних матчах «Наполи» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Наполи» — в 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли. Они превосходят соперника по классу.

При этом гости, хотя и не проигрывают шесть поединков кряду, все же испытывают явные проблемы, что показывает их позиции в Серии А.

Ставка: «Барселона» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Барселона» не проиграет в основное время при тотал меньше 2,5 голов за 2.55.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Барселона» — «Наполи» с коэффициентом 7.60.