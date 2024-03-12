«Барселона»
Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на чужом поле сыграла вничью с результатом 1:1.
Теперь для выхода в следующий раунд турнира каталонскому клубу нужно выигрывать с любым счетом, чтобы выйти в следующий раунд турнира.
Барселона — Наполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «блауграна» в прошлом туре своего национального чемпионата в домашних стенах обыграла «Мальорку» (1:0) в непростой борьбе.
В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив дважды побеждал и дважды выиграл.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Не сыграют: де Йонг, Педри, Рафинья, Торрес, Бальде, Гави, Алонсо — травмированы, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: На сегодня «Барселона» имеет беспроигрышную серию в восемь матчей во всех турнирах при пяти победах и трех ничьих.
Такая форма позволяет ей как сохранять шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов, так и бороться за титул в Испании, где лидер «Реал» опережает его на пять очков, сыграв на матч больше.
Лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов — Торрес и Фелиш, у которых по три гола. В Ла Лиге с 12 голами на седьмом месте самым результативным игроком каталонцев является Левандовски.
«Наполи»
Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» дома не сумел победить, но и не проиграл, сыграв вничью 1:1.
Поэтому для выхода в следующий раунд турнира итальянскому клубу необходимо выигрывать с любым счетом, что будет непросто на чужом поле против фаворита противостояния.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке неаполитанцы не смогли победить. Дома в рамках Серии А он разошелся миром с «Торино» (1:1).
Эта ничья прервала победную мини-серию «Партенопеи» в две игры, которые также пришлись на национальное первенство.
Не сыграют: Нгонге, Каюсте — травмированы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в шести последних поединках «Наполи» ни разу не проиграл при двух победах и четырех ничьих.
С одной стороны такая форма не обещает легкой жизни сопернику, с другой — непонятно, как «адзурри» — только седьмые в Серии А — собираются обыгрывать столь непростого оппонента на выезде.
Виктор Осимхен — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов всего с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Барселоны» было забито меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Барселоны» хотя бы одна команда не забивала
- в шести последних матчах «Наполи» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Наполи» — в 3.95.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.
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Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли. Они превосходят соперника по классу.
При этом гости, хотя и не проигрывают шесть поединков кряду, все же испытывают явные проблемы, что показывает их позиции в Серии А.
Ставка: «Барселона» победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Барселона» не проиграет в основное время при тотал меньше 2,5 голов за 2.55.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Барселона» — «Наполи» с коэффициентом 7.60.