ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальНепонятная суета Надаля, возвращение Халеп, провал Рублева и допуск россиян на Олимпиаду «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»Все в руках «Ливерпуля». Ничья с «Ман Сити» дает мерсисайдцам преимущество в титульной гонке АПЛ
  • 09:28
    • Павлюченкова вышла в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    Пройдет ли «Барселона» «Наполи»?

    «Барселона» — «Наполи». Ставка за 1.90 и прогноз на 1/8 финала Лигу чемпионов 12 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Барселону Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Наполи Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона» — фаворит матча
    «Барселона» — «Наполи». Матч пройдет 12 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «Барселона» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 12 Марта 2024 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Барселона»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» на чужом поле сыграла вничью с результатом 1:1.

    Теперь для выхода в следующий раунд турнира каталонскому клубу нужно выигрывать с любым счетом, чтобы выйти в следующий раунд турнира.

    Барселона — Наполи: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.903.804.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: «блауграна» в прошлом туре своего национального чемпионата в домашних стенах обыграла «Мальорку» (1:0) в непростой борьбе.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив дважды побеждал и дважды выиграл.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: де Йонг, Педри, Рафинья, Торрес, Бальде, Гави, Алонсо — травмированы, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: На сегодня «Барселона» имеет беспроигрышную серию в восемь матчей во всех турнирах при пяти победах и трех ничьих.

    Такая форма позволяет ей как сохранять шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов, так и бороться за титул в Испании, где лидер «Реал» опережает его на пять очков, сыграв на матч больше.

    Лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов — Торрес и Фелиш, у которых по три гола. В Ла Лиге с 12 голами на седьмом месте самым результативным игроком каталонцев является Левандовски.

    «Наполи»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» дома не сумел победить, но и не проиграл, сыграв вничью 1:1.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира итальянскому клубу необходимо выигрывать с любым счетом, что будет непросто на чужом поле против фаворита противостояния.

  • Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в марте
  • 01/03/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке неаполитанцы не смогли победить. Дома в рамках Серии А он разошелся миром с «Торино» (1:1).

    Эта ничья прервала победную мини-серию «Партенопеи» в две игры, которые также пришлись на национальное первенство.

    Не сыграют: Нгонге, Каюсте — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках «Наполи» ни разу не проиграл при двух победах и четырех ничьих.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    С одной стороны такая форма не обещает легкой жизни сопернику, с другой — непонятно, как «адзурри» — только седьмые в Серии А — собираются обыгрывать столь непростого оппонента на выезде.

    Виктор Осимхен — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов всего с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Барселоны» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Барселоны» хотя бы одна команда не забивала

    • в шести последних матчах «Наполи» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.70, победа «Наполи» — в 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: в пяти из восьми последних матчей хозяева выиграли. Они превосходят соперника по классу.

    При этом гости, хотя и не проигрывают шесть поединков кряду, все же испытывают явные проблемы, что показывает их позиции в Серии А.

    Ставка: «Барселона» победит за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Барселона» не проиграет в основное время при тотал меньше 2,5 голов за 2.55.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Барселона» — «Наполи» с коэффициентом 7.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Газиантеп — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норри — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Музетти — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Аин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рууд — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Наполи» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Барселона» «Наполи»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры