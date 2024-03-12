В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 12 марта пройдет матч «Барселона» — «Наполи». Начало — 23:00 (мск). «Барселона» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы в нынешнем сезоне выступают не столь уверенно. «Барселона» ныне пребывает лишь на 3 месте в Примере.

При этом оборона команды не отличается надежностью. В 28 матчах чемпионата Испании она дала результативный сбой 34 раза.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось добыть викторию. «Барселона» минимально одолела «Мальорку».

Причем в трех последних матчах команда Хави оставляет свои ворота сухими. Правда, в двух последних встречах ей удалось забить всего 1 мяч.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «Барселона» пропустил лишь 2 раза.

Не сыграют: Гави, Френки Де Йонг, Педри, Алехандро Бальде, Маркос Алонсо — травмированы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Барселона» сейчас проводит весьма сложный игровой цикл. И в Примере, и в Лиге чемпионов цели перед командой стоят максимальные.

В кадровом плане у команды имеются серьезные проблемы. Ряд ведущих исполнителей пребывают в клубном лазарете.

В первом поединке «Барселона» не смогла переиграть итальянцев. Соперники по разу огорчили друг друга.

«Наполи»

Турнирное положение: «Наполи» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас команда находится лишь на 7 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

Причем забила команда 43 мяча, пропустив в свои ворота 32.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Италии неаполитанцы не сумели взять три очка. Команда расписала мировую с «Торино» (1:1).

А ведь до того «Наполи» переиграл сильный «Ювентус» (2:1). Да и вообще, неаполитанцы не проигрывают уже в 6 матчах кряду.

В пяти последних поединках команда 2 раза победила при 3 паритетах. При этом забить в них удалось 11 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: Йенс Каюсте, Петр Зелиньски — травмированы.

Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Наполи» выглядит весьма неплохо. Да и неудачи в Серии А явно подстегивают к успехам на внешней арене.

Вот только былой яркости в игре «Наполи» нет. Да и ничью в первой встрече с каталонцами команда просто-таки выгрызла.

И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Наполи» явно постарается использовать слабости в обороне соперника.

Статистика для ставок

Неаполитанцы не проигрывали в 6 своих последних матчах

«Барселона» не пропускала в 3 последних поединках

В первом поединке была зафиксирована ничья (1:1)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.95, а победа гостей — в скромные 3.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.82 и 2.15.

Прогноз: Каталонцы забивают с огромной натугой, да и кадровых проблем у них громадье.

«Наполи» палец в рот не клади, да и Кварацхелия постепенно набирает свои лучшие кондиции.

Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 7.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более 5 мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 10.50.

Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч «Барселона» — «Наполи» с коэффициентом для ставки 1.90.