ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль НадальНепонятная суета Надаля, возвращение Халеп, провал Рублева и допуск россиян на Олимпиаду «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»Все в руках «Ливерпуля». Ничья с «Ман Сити» дает мерсисайдцам преимущество в титульной гонке АПЛ
  • 09:28
    • Павлюченкова вышла в четвёртый круг соревнований в Индиан-Уэллсе
    Все новости спорта

    «Наполи» обескуражит каталонцев?!

    «Барселона» — «Наполи». Дерзкая ставка (к. 7.60) на футбол, Лига чемпионов, 12 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Барселону Прогнозы на Наполи Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 12 марта пройдет матч «Барселона» — «Наполи». Начало — 23:00 (мск). «Барселона» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 12 Марта 2024 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы в нынешнем сезоне выступают не столь уверенно. «Барселона» ныне пребывает лишь на 3 месте в Примере.

    При этом оборона команды не отличается надежностью. В 28 матчах чемпионата Испании она дала результативный сбой 34 раза.

    Барселона — Наполи: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.903.804.10Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось добыть викторию. «Барселона» минимально одолела «Мальорку».

    Причем в трех последних матчах команда Хави оставляет свои ворота сухими. Правда, в двух последних встречах ей удалось забить всего 1 мяч.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 8 мячей. А вот в свои ворота «Барселона» пропустил лишь 2 раза.

    Не сыграют: Гави, Френки Де Йонг, Педри, Алехандро Бальде, Маркос Алонсо — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Барселона» сейчас проводит весьма сложный игровой цикл. И в Примере, и в Лиге чемпионов цели перед командой стоят максимальные.

    В кадровом плане у команды имеются серьезные проблемы. Ряд ведущих исполнителей пребывают в клубном лазарете.

    В первом поединке «Барселона» не смогла переиграть итальянцев. Соперники по разу огорчили друг друга.

    «Наполи»

    Турнирное положение: «Наполи» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас команда находится лишь на 7 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

    Причем забила команда 43 мяча, пропустив в свои ворота 32.

  • Пеп против Клоппа. 10 самых ярких тренерских противостояний в истории АПЛ
  • Сравниваем соперничество тренеров «Ливерпуля» и « Ман Сити» с другими великими противостояниями, свидетелями которых стала Премьер-лига
  • 09/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Италии неаполитанцы не сумели взять три очка. Команда расписала мировую с «Торино» (1:1).

    А ведь до того «Наполи» переиграл сильный «Ювентус» (2:1). Да и вообще, неаполитанцы не проигрывают уже в 6 матчах кряду.

    В пяти последних поединках команда 2 раза победила при 3 паритетах. При этом забить в них удалось 11 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Йенс Каюсте, Петр Зелиньски — травмированы.

    Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Наполи» выглядит весьма неплохо. Да и неудачи в Серии А явно подстегивают к успехам на внешней арене.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Вот только былой яркости в игре «Наполи» нет. Да и ничью в первой встрече с каталонцами команда просто-таки выгрызла.

    И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Наполи» явно постарается использовать слабости в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • Неаполитанцы не проигрывали в 6 своих последних матчах

    • «Барселона» не пропускала в 3 последних поединках

    • В первом поединке была зафиксирована ничья (1:1)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.95, а победа гостей — в скромные 3.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.82 и 2.15.

    Прогноз: Каталонцы забивают с огромной натугой, да и кадровых проблем у них громадье.

    «Наполи» палец в рот не клади, да и Кварацхелия постепенно набирает свои лучшие кондиции.

    Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 7.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более 5 мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 10.50.

    Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили сбалансированный прогноз на матч «Барселона» — «Наполи» с коэффициентом для ставки 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Газиантеп — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норри — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Музетти — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Аин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рууд — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Наполи» с коэффициентом 7.60. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. «Наполи» обескуражит каталонцев?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры