ЛЧ. Второй раунд «дерби Марадоны», шанс для «Арсенала», интрига в Мадриде

12 и 13 марта в Лиге чемпионов пройдут заключительные ответные матчи 1/8 финала. Все четыре противостояния застыли в неопределенности — в двух из них первые матчи закончились вничью, а еще в двух с минимальным преимуществом одной из команд, которое ничего не гарантирует.

«Арсенал» — «Порту»

12 марта, 23:00 мск

Первый матч: «Порту» — «Арсенал» 1:0

В домашнем матче «драконы» сыграли против гостей из Лондона очень дисциплинированно и хладнокровно — впервые за два года команда Микеля Артеты не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника. Перспектива впервые с 2010 года выйти в 1/4 финала ЛЧ становится шаткой.

А вот «Порту» упустил шикарный момент в середине первого тайма, когда Галено дважды бил в упор из вратарской, но сначала попал в штангу, а затем промазал. Тем не менее, бразилец, забивший шесть голов в последних шести матчах, реабилитировался, огорчив «канониров» в компенсированное время, и в Англию португальский клуб едет с небольшим, но преимуществом.

В последнем матче португальской Примейры подопечные Сержиу Консейсау, выигравшие пять из шести последних матчей (при одной ничьей) на выезде со счетом 3:0 победили «Портимоненсе» и идут на 3-м месте в турнирной таблице, на 7 очков отставая от «Спортинга» и на 6 — от «Бенфики», которую они разгромили 5:0 после победы над лондонцами.

«Арсенал» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах (кроме фиаско в Португалии) и 8 последних матчей АПЛ (в которых забил 33 гола), накануне еврокубкового матча не без труда одолев «Брентфорд» (2:1). Габриэл Мартинелли, скорее всего, пропустит игру.

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«Барселона» — «Наполи»

12 марта, 23:00 мск

Первый матч: «Наполи» — «Барселона» 1:1

Обе команды, хоть и являются действующими чемпионами своих национальных лиг, но переживают не лучшие времена. В Неаполе это было куда заметнее по хозяевам, в очередной раз сменившим тренера накануне матча с каталонцами.

Желаемой встряски это не принесло, «Наполи» выглядел деморализованным и только благодаря игре голкипера пропустил лишь один мяч, и тот на исходе часа — отличился Роберт Левандовский. В концовке матча каталонцы слегка расслабились, за что были тут же наказаны Виктором Осимхеном, сравнявшим счет и подарившим итальянцам надежду перед ответным матчем.

«Барселона» не проигрывает восемь матчей подряд (В5 Н3) и в трех последних встречах Ла Лиги сыграла на ноль. Результативность в этих последних матчах правда тоже не блещет — накануне матча с «Наполи» каталонцы разошлись миром с «Атлетиком» (0:0), после чего была не без труда обыграна «Мальорка» (1:0)

А вот «Наполи», с тех пор как Франческо Кальцона сменил на посту главного тренера Вальтера Маццарри пока еще не проигрывал, одержав две победы (одна из них над «Ювентусом») при трех ничьих.

Накануне матча с «Барсой» неаполитанцы обменялись голами с «Торнино» (1:1). Хвича Кварацхелия забивает в трех последних матчах, включая дубль в ворота «Сассуоло» (6:1).

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«Атлетико» — «Интер»

13 марта, 23:00 мск

Первый матч: «Интер» — «Атлетико» 1:0

Встреча на «Сан-Сиро» получилось довольно закрытой и оборонительной, с большим количеством борьбы и острыми контратаками, но сил подопечным Диего Симеоне хватило лишь на первый тайм — после перерыва преимущество «Интера» стало более заметным.

В конечном итоге оно вылилось в забитый вышедшим на замену ветераном Марко Арнаутовичем гол за 10 минут до конца основного времени. Преимущество миланцев могло быть и больше, но вдохновенная игра Яна Облака и несколько обидных промахов оставили исход этого противостояния открытым.

Тем не менее, команда Диего Симеоне находится не в лучшей форме, одержав всего две победы в последних девяти матчах во всех турнирах(Н2 П5). После поражения в Милане они выиграли всего один матч в чемпионате Испании, вылетели из Кубка Короля, а в последней встрече уступили скромному «Кадису» (0:2), который не выигрывал в чемпионате с сентября.

Тем временем «Интер», лидирующий в Серии А с отрывом в 16 очков, начал календарный год с 13 побед в 13 матчах, в последнем туре одолев идущую в четверке «Болонью» (1:0). Миланцы не смогли забить лишь в одной из 38 встреч этого сезона.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Однако минимальное преимущество еще ничего не гарантирует им перед поединком на «Ванда Метрополитано», где «матрасники» не проигрывают уже в 25 матчах Ла Лиги (хоть и уступили недавно «Атлетику» в полуфинале Кубка Испании).

«Боруссия Дортмунд» — «ПСВ Эйндховен»

13 марта, 23:00 мск

Первый матч: «ПСВ Эйндховен» — «Боруссия Дортмунд» 1:1

Несмотря на скромный счет, первая встреча в Нидерландах получилась очень боевой и с большим количеством моментов. Счет в первом тайме открыли именно дортмундцы — голландский форвард Дониэлл Мален, который перешел из ПСВ в «Боруссию» в 2021 году, поразил ворота своего бывшего клуба и не стал праздновать забитый мяч.

Сразу после перерыва ПСВ отбился благодаря Люку де Йонгу, который хладнокровно реализовал пенальти, назначенный за фол Матса Хуммельса, а затем эйндховенский клуб осадил ворота гостей, хотя и у тех были моменты. Команда Эдина Терзича увезла ничью благодаря удаче и отличной игре запасного голкипера Александра Майера, которому пришлось играть «с листа», но он не оплошал.

Эйндховенцы в этом сезоне не проигрывают в чемпионате Нидерландов, выиграв 22 матча, трижды сыграв вничью и лидируя в таблице с отрывом в 10 очков. Команда наколотила 80 мячей в 25 матчах Эредивизи при 13 пропущенных, в активе Люка де Йонга 31 гол в 38 матчах команды во всех турнирах. Накануне ПСВ одолел крепкого середняка «Гоу Эхед Иглс» (1:0).

А вот «Боруссия» после выезда в Голландию дома уступила «Хоффенхайму» (2:3), после чего на выезде взяла верх над берлинским «Унионом» (2:0) и «Вердером» (2:1), причем с бременцами подопечные Терзича справились играя целый тайм в меньшинстве.

На своем поле при поддержке знаменитой «Желтой стены» они могут перевернуть это противостояние.

Что дальше?

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 15 марта. Четвертьфинальные матчи пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфинальные — 30 апреля/1 мая и 7-8 мая 2024 года.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Англии. Лондон в рекордный восьмой раз примет финал главного клубного турнира Европы и в третий раз в эпоху Лиги чемпионов. Ранее там состоялись финалы 2011 и 2013 годов.

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2024/25. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.