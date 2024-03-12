В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 12 марта пройдет матч «Арсенал» — «Порту». Начало — 23:00 (мск). «Арсенал» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» в нынешнем сезоне выступают достаточно мощно. «Арсенал» сражается за чемпионство в АПЛ.

При этом оборона команды отличается привычной надежностью. В 28 матчах чемпионата Англии она дала результативный сбой всего 24 раза.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось добыть викторию. «Арсенал» переиграл «Брентфорд» со счетом 2:1.

Эта победа стала для команды Микеля Артеты уже третьей подряд. А вот в Порту лондонцы уступили с минимальным счетом.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 17 мячей. А вот в свои ворота «Арсенал» пропустил лишь трижды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Арсенал» сейчас проводит весьма продуктивный игровой цикл. И в АПЛ, и в Лиге чемпионов цели перед командой стоят максимальные.

В кадровом плане у команды относительный штиль. К тому же вернулся в строй левый защитник Александр Зинченко.

В первом поединке «Арсенал» уступил минимально. Так что от команды Артеты ждем высокой атакующей активности.

«Порту»

Турнирное положение: «Порту» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас команда находится лишь на 3 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

Причем забила команда 46 мячей, пропустив в свои ворота 17.

Последние матчи: в минувшем туре Примейра-Лиги «драконы» поживились тремя очками. Команда уверенно расправилась с «Портимоненсе» (3:0).

А ведь до того «Порту» разнес в щепки «Бенфику» (5:0). Так что команда нынче пребывает на заметном подъеме.

В пяти последних поединках команда 4 раза победила при одной ничьей. При этом забить в них удалось 12 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: Зайду, Иван Маркано, Мехди Тареми — травмированы.

Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов португальский клуб уже проявил свои лучшие качества. Так что с «канонирами» «Порту» явно пободается.

Вот только травмы ведущих игроков явно пришлись не к месту. Зато очередной блестящий сезон выдает 41-летний центрбек Пепе.

И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Порту» постарается продолжить свой победный сериал.

Статистика для ставок

Обе команды выиграли в 3 своих последних матчах

«Порту» не пропускал в двух последних поединках

В первом поединке минимальный успех праздновали португальцы (1:0)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.98, а победа гостей — в скромные 14.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.42.

Прогноз: В своих последних матчах «драконы» выглядят великолепно, и наверняка способны устоять в Лондоне.

«Порту» палец в рот не клади, да и «Арсенал» вполне может допустить некоторую недооценку соперника.

Ставка: Ничья за 6.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «драконы» все-таки сумеют переиграть «канониров».

Ставка: Победа «Порту» за 14.60.

А еще есть сбалансированный прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч «Арсенал» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.