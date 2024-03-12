ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Трактор» в игре с «Салаватом»Сенсации «Автомобилиста» и «Трактора», настырные «Амур» и «Динамо» Минск Рафаэль НадальНепонятная суета Надаля, возвращение Халеп, провал Рублева и допуск россиян на Олимпиаду Петр ЯнУверенные победы О’Мэлли и Яна, яркий нокаут от Порье. Обзор карда UFC 299
  • 14:14
    • Источник: «Спартак» уволит Абаскаля и назначит Черчесова
  • 14:02
    • Сборная России в июне сыграет с Белоруссией
    Все новости спорта

    «Драконы» не уступят в Лондоне

    «Арсенал» — «Порту». Дерзкая ставка (к. 6.98) на футбол, Лига чемпионов, 12 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Порту Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Португалия Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Порту»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мехди Тареми
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 12 марта пройдет матч «Арсенал» — «Порту». Начало — 23:00 (мск). «Арсенал» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 12 Марта 2024 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 23:00 Порту Порту
  • Порту
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» в нынешнем сезоне выступают достаточно мощно. «Арсенал» сражается за чемпионство в АПЛ.

    При этом оборона команды отличается привычной надежностью. В 28 матчах чемпионата Англии она дала результативный сбой всего 24 раза.

    Арсенал Лондон — Порту: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.256.4014.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось добыть викторию. «Арсенал» переиграл «Брентфорд» со счетом 2:1.

    Эта победа стала для команды Микеля Артеты уже третьей подряд. А вот в Порту лондонцы уступили с минимальным счетом.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 17 мячей. А вот в свои ворота «Арсенал» пропустил лишь трижды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Арсенал» сейчас проводит весьма продуктивный игровой цикл. И в АПЛ, и в Лиге чемпионов цели перед командой стоят максимальные.

    В кадровом плане у команды относительный штиль. К тому же вернулся в строй левый защитник Александр Зинченко.

    В первом поединке «Арсенал» уступил минимально. Так что от команды Артеты ждем высокой атакующей активности.

    «Порту»

    Турнирное положение: «Порту» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас команда находится лишь на 3 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

    Причем забила команда 46 мячей, пропустив в свои ворота 17.

  • Пеп против Клоппа. 10 самых ярких тренерских противостояний в истории АПЛ
  • Сравниваем соперничество тренеров «Ливерпуля» и « Ман Сити» с другими великими противостояниями, свидетелями которых стала Премьер-лига
  • 09/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре Примейра-Лиги «драконы» поживились тремя очками. Команда уверенно расправилась с «Портимоненсе» (3:0).

    А ведь до того «Порту» разнес в щепки «Бенфику» (5:0). Так что команда нынче пребывает на заметном подъеме.

    В пяти последних поединках команда 4 раза победила при одной ничьей. При этом забить в них удалось 12 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Зайду, Иван Маркано, Мехди Тареми — травмированы.

    Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов португальский клуб уже проявил свои лучшие качества. Так что с «канонирами» «Порту» явно пободается.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Вот только травмы ведущих игроков явно пришлись не к месту. Зато очередной блестящий сезон выдает 41-летний центрбек Пепе.

    И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Порту» постарается продолжить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • Обе команды выиграли в 3 своих последних матчах

    • «Порту» не пропускал в двух последних поединках

    • В первом поединке минимальный успех праздновали португальцы (1:0)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.98, а победа гостей — в скромные 14.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.42.

    Прогноз: В своих последних матчах «драконы» выглядят великолепно, и наверняка способны устоять в Лондоне.

    «Порту» палец в рот не клади, да и «Арсенал» вполне может допустить некоторую недооценку соперника.

    Ставка: Ничья за 6.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «драконы» все-таки сумеют переиграть «канониров».

    Ставка: Победа «Порту» за 14.60.

    А еще есть сбалансированный прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч «Арсенал» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Газиантеп — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Норри — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Музетти — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Аин
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рууд — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Стивенс — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сампдория — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аморебьета — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Радукану — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  6.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Порту» с коэффициентом 6.98. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. «Драконы» не уступят в Лондоне
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры