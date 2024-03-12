«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» в нынешнем сезоне выступают достаточно мощно. «Арсенал» сражается за чемпионство в АПЛ.
При этом оборона команды отличается привычной надежностью. В 28 матчах чемпионата Англии она дала результативный сбой всего 24 раза.
Арсенал Лондон — Порту: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось добыть викторию. «Арсенал» переиграл «Брентфорд» со счетом 2:1.
Эта победа стала для команды Микеля Артеты уже третьей подряд. А вот в Порту лондонцы уступили с минимальным счетом.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 17 мячей. А вот в свои ворота «Арсенал» пропустил лишь трижды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Арсенал» сейчас проводит весьма продуктивный игровой цикл. И в АПЛ, и в Лиге чемпионов цели перед командой стоят максимальные.
В кадровом плане у команды относительный штиль. К тому же вернулся в строй левый защитник Александр Зинченко.
В первом поединке «Арсенал» уступил минимально. Так что от команды Артеты ждем высокой атакующей активности.
«Порту»
Турнирное положение: «Порту» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас команда находится лишь на 3 месте в турнирной таблице своего чемпионата.
Причем забила команда 46 мячей, пропустив в свои ворота 17.
Последние матчи: в минувшем туре Примейра-Лиги «драконы» поживились тремя очками. Команда уверенно расправилась с «Портимоненсе» (3:0).
А ведь до того «Порту» разнес в щепки «Бенфику» (5:0). Так что команда нынче пребывает на заметном подъеме.
В пяти последних поединках команда 4 раза победила при одной ничьей. При этом забить в них удалось 12 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: Зайду, Иван Маркано, Мехди Тареми — травмированы.
Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов португальский клуб уже проявил свои лучшие качества. Так что с «канонирами» «Порту» явно пободается.
Вот только травмы ведущих игроков явно пришлись не к месту. Зато очередной блестящий сезон выдает 41-летний центрбек Пепе.
И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Порту» постарается продолжить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- Обе команды выиграли в 3 своих последних матчах
- «Порту» не пропускал в двух последних поединках
- В первом поединке минимальный успех праздновали португальцы (1:0)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.98, а победа гостей — в скромные 14.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.42.
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Прогноз: В своих последних матчах «драконы» выглядят великолепно, и наверняка способны устоять в Лондоне.
«Порту» палец в рот не клади, да и «Арсенал» вполне может допустить некоторую недооценку соперника.
Ставка: Ничья за 6.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «драконы» все-таки сумеют переиграть «канониров».
Ставка: Победа «Порту» за 14.60.
А еще есть сбалансированный прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч «Арсенал» — «Порту» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.