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    Отыграется ли «Арсенал» после поражения от «Порту»?

    «Арсенал» — «Порту». Ставка за 1.80 и прогноз на 1/8 финала Лигу чемпионов 12 марта 2024 года

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    «Арсенал» проиграл в первом матче
    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Порту» пройдет 12 марта, начало — 23:00 (мск). «Арсенал» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 12 Марта 2024 года
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    «Арсенал»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Арсенал» на чужом поле потерпел поражение с результатом 0:1.

    Теперь для выхода в следующий раунд турнира английскому клубу нужно выигрывать хотя бы с минимальным счетом, чтобы перевести игру в дополнительное время.

    Арсенал Лондон — Порту: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: лондонцы в прошлом туре своего национального чемпионата на своем поле обыграли земляков из «Брентфорда» (2:1).

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив только побеждал.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Не сыграют: Томиясу, Тимбер — травмированы, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: В последних восьми матчах в АПЛ и Лиги чемпионов «Арсенал» потерпел одно поражение при семи победах.

    Такая форма позволяет клубу быть в самой гуще борьбы за чемпионский титул в Англии, хотя то самое единственное поражение и пришлось на первый поединок против нынешнего соперника.

    Габриэль Жезус — самый результативный игрок «Арсенала» в Лиге чемпионов, забив четыре мяча.

    «Порту»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» обыграл фаворита данной дуэли с минимальным результатом 1:0.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира португальскому клубу достаточно даже сыграть вничью, что будет непросто на поле соперника.

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  • 09/03/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Драконы» одержали победу. На выезде в рамках своей национальной лиги они разгромили «Портимоненсе» (3:0).

    В трех последних поединках в разных турнирах коллектив только побеждал.

    Не сыграют: Тареми, Сануси, Рибейро, Маркано — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках «Порту» не знает поражений при пяти победах и одной ничьей.

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    Закономерно, что такая форма не только позволяет коллективу сохранять неплохие шансы на четвертьфинал, но и бороться за чемпионство в Португалии.

    Гальено — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов, забив пять мячей.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Арсенала» было забито больше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей «Арсенал» выиграл и было забито больше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей «Порту» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.23. Ничья — в 6.10, победа «Порту» — в 14.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: в семи из восьми последних матчей хозяева выиграли. При этом в этих играх было забито больше 2,5 голов.

    Гости не знают поражений восемь матчей кряду во всех турнирах, но они все же уступают классом сопернику, который принимает их на своем поле.

    Ставка: «Арсенал» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 3,5 голов, ведь в четырех из шести последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Арсенал» победит и тотал больше 3,5 голов за 2.80.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Арсенал» — «Порту» с коэффициентом 6.98.

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    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Порту» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 12.03.2024. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Арсенал» после поражения от «Порту»?
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