Черчесов: Промес — сильный игрок, но есть законы, которые никому не позволено нарушать

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о ситуации с нападающим, который был задержан в Дубае.

«Я всегда говорю одно и то же: нет ни тренера, ни игрока, который стоит выше клуба. Поэтому в случае с Промесом то же самое.

"Спартак" сыграл же без него с "Зенитом". Понятно, что это сильный игрок, но есть законы, которые никому не позволено нарушать», — передает слова Черчесова Чемпионат.

Напомним, что Промес скрылся с места ДТП во время сборов «Спартака» в Дубае и был задержан в аэропорту.

В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей за «красно-белых» в РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.