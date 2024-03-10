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    Черчесов: Промес — сильный игрок, но есть законы, которые никому не позволено нарушать

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промес, который был задержан в Дубае.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Я всегда говорю одно и то же: нет ни тренера, ни игрока, который стоит выше клуба. Поэтому в случае с Промесом то же самое.

    "Спартак" сыграл же без него с "Зенитом". Понятно, что это сильный игрок, но есть законы, которые никому не позволено нарушать», — передает слова Черчесова Чемпионат.

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    • Напомним, что Промес скрылся с места ДТП во время сборов «Спартака» в Дубае и был задержан в аэропорту.

    В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей за «красно-белых» в РПЛ, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

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