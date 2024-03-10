«Брайтон» одолел «Ноттингем Форест», «Вест Хэм» ушел от поражения в матче с «Бернли»

Завершились еще два матча 28-го тура английской Премьер-лиги.

В одном из матчей «Брайтон» в родных стенах переиграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. Судьбу противостояния решил автогол Эндрю Омобамиделе.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Ноттингем Форест 1:0 Гол: 1:0 Эндрю Омобамиделе (автогол) (29') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Первис Эступинан (Igor Julio, 76'), Карлос Балеба, Якуб Модер (Julio Enciso, 76'), Паскаль Грос, Саймон Адингра (Адам Лаллана, 80'), Ансумане Фати (Тарик Лампти, 60'), Эван Фергюсон (Дэнни Уэлбек, 60') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Харри Тоффоло, Мурилло, Эндрю Омобамиделе, Неко Уильямс, Морган Гиббз-Уайт (Шейку Куйяте, 87'), Николас Домингес (Каллум Хадсон-Одои, 72'), Данило Оливейра (Ибраим Сангаре, 61'), Райан Йейтс (Тайво Авонийи, 72'), Крис Вуд, Дивок Ориги (Энтони Эланга, 61') Предупреждения: Николас Домингес (15'), Эндрю Омобамиделе (19'), Ансумане Фати (41'), Неко Уильямс (55'), Якуб Модер (67'), Йоэл Велтман (78'), Ибраим Сангаре (90 + 5')

Победа позволила «Брайтону» набрать 42 очка и подняться на восьмое место в турнирной таблице. У «Ноттингема» осталось 24 пункта и 17-я строчка.

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В параллельной игре «Вест Хэм» и «Бернли» не смогли выявить сильнейшего — 2:2. На гол Датро Фофаны и автогол Константиноса Мавропаноса хозяева ответили точными ударами Лукаса Пакеты и Данни Ингза.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Бёрнли 2:2 Голы: 0:1 Датро Давид Фофана (11'), 0:2 Константинос Мавропанос (автогол) (45 + 1'), 1:2 Лукас Пакета (46'), 2:2 Дэнни Ингс (90 + 1') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Константинос Мавропанос, Наиф Агер (Дэнни Ингс, 82'), Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Калвин Филлипс (Эдсон Альварес, 46'), Мохаммед Кудус, Джеймс Уорд-Праус (Майкл Антонио, 46'), Лукас Пакета, Джаррод Боуэн Бёрнли: Джеймс Траффорд, Витиньо Силва (Йоханн Гудмундссон, 90'), Чарли Тейлор, Максим Эстеве, Лоранс Ассиньон, Джош Каллен, Сандер Берге, Якоб Бруун Ларсен (Джош Браунхилл, 46'), Датро Давид Фофана, Вильсон Одобер (Hannes Delcroix, 68'), Dara O'Shea Предупреждения: Томаш Соучек (44'), Лоранс Ассиньон (64'), Hannes Delcroix (72'), Сандер Берге (76'), Лукас Пакета (84'), Максим Эстеве (84')

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После этой игры у «Вест Хэма» 43 очка и седьмое место в турнирной таблице. У «Бернли» 14 пунктов и 19-я строчка.