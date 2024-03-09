Хави объяснил, почему «Барселона» не смогла разгромить «Мальорку»

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над(1:0) в 28-м туре чемпионата Испании.

Единственный гол в этой игре забил 16-летний вингер Ламин Ямаль.

«Эффективность игры страдала. Соперник очень хорошо работает в обороне. Пенальти мог бы изменить ход матча (в первом тайме Илкай Гюндоган не смог реализовать пенальти — прим.).

Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть крупно. Это победа позволит нам остаться на вершине.

Уже говорилось, что нас ждет игра из четырех-пяти моментов, которыми мы должны воспользоваться. Все изменилось бы, если бы мы забили гол. Думаю, со дня моего решения уйти команда стала лучше.

Было очень сложно атаковать линию из пяти человек. В такой ситуации трудно создавать моменты.

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Я настроен оптимистично, несмотря на сложную ситуацию, в которой мы находимся. Эта победа важнее, чем кажется, потому что она придает нам уверенности в преддверии Лиги чемпионов. Мы провели солидный матч против сложного соперника», — приводит слова Хави Diario Sport.

В следующем матче «Барселона»12 марта сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра с неаполитанским клубом завершилась вничью 1:1.