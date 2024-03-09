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    Гол Ямаля принес «Барселоне» победу в матче с «Мальоркой»

    «Барселона» — «Мальорка»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В матче 28-го тура испанской Примеры «Барселона» в родных стенах переиграла «Мальорку» со счетом 1:0.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Автором единственного гола в поединке стал Ламин Ямаль на 73-й минуте.

    Отметим, что в составе «Барселоны» Илкай Гюндоган не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Мальорка 1:0
    Гол: 1:0 Ламин Ямал (73') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жоау Канселу, Андреас Кристенсен, Илкай Гюндоган (Ориоль Ромеу Видаль, 87'), Рафаэл Диас (Фермин Лопес, 37'), Ламин Ямал, Марк Гиу (Роберт Левандовски, 61'), Жоау Фелиш (Vitor Roque, 62') Мальорка: Предраг Райкович, Антонио Латорре (Коста Хауме, 71'), Хосе Копете (Неманья Радоньич, 83'), Антонио Раильо, Матия Настасич, Джованни Гонсалес, Мануэль Морланес (Дани Родригес, 61'), Саму Кошта, Серхи Дардер (Антонио Санчес, 71'), Ведат Мурики, Кайл Ларин (Абдон Пратс, 82') Предупреждения: Иньиго Мартинес (53'), Саму Кошта (86')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Барселоне» набрать 61 очко и подняться на второе место в турнирной таблице. У «Малорки» осталось 27 пунктов и 15-я позиция.

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