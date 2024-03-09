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    Родри: Если бы я выиграл «Золотой мяч», это бы многое значило для молодежи

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    Хавбек «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес рассказал, мечтает ли он выиграть награду лучшему футболисту года «Золотой мяч».

    Родри
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    Родри

    «Мы все мечтаем об этом. Это было бы невероятным достижением. Но даже легендарным полузащитникам не удавалось подобное. Я бы хотел, чтобы такой опорный полузащитник, как я, мог выиграть его. Это многое значило бы для меня, а также для молодых футболистов, которые хотят играть на этой позиции. Тогда бы они поняли, что для получения этой награды необязательно забивать голы. Это стало бы интересным прецедентом в футболе.

    Но я наслаждаюсь и тем, что имею. Представляете, я могу сказать, что я пятый лучший игрок в мире», — приводит слова Родри L’Équipe.

    По итогам 2023 года «Золотой мяч» выиграл форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

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