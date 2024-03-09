Родри: Если бы я выиграл «Золотой мяч», это бы многое значило для молодежи

Хавбек «Манчестер Сити»рассказал, мечтает ли он выиграть награду лучшему футболисту года «Золотой мяч».

«Мы все мечтаем об этом. Это было бы невероятным достижением. Но даже легендарным полузащитникам не удавалось подобное. Я бы хотел, чтобы такой опорный полузащитник, как я, мог выиграть его. Это многое значило бы для меня, а также для молодых футболистов, которые хотят играть на этой позиции. Тогда бы они поняли, что для получения этой награды необязательно забивать голы. Это стало бы интересным прецедентом в футболе.

Но я наслаждаюсь и тем, что имею. Представляете, я могу сказать, что я пятый лучший игрок в мире», — приводит слова Родри L’Équipe.

По итогам 2023 года «Золотой мяч» выиграл форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.