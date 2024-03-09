начнут матч в 18:00 в Первой Лиге Англии, 09.03.2024.

Последний матч: «Челтнем Таун» — «Оксфорд Юнайтед» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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