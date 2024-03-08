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    Смолов о Личке: Вообще не кажется, что он иностранец

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    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о работе с главным тренером команды Марцелом Личкой в нынешнем сезоне.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Чем Личка отличается от всех? Ну, тем, что он очень бегло говорит на русском, ну, прям вообще супер, и как бы вообще не кажется, что он иностранец. Мне кажется, он достаточно схож по ментальности, ну, или, по крайней мере, он точно хорошо чувствует и понимает ментальность россиян.

    Он очень friendly, на такой на "ты" волне со всеми игроками. Я, в принципе, такую манеру ведения как бы встречал, для меня это нормально, когда ты можешь с тренером поговорить на равных, даже о каких-то нефутбольных вещах», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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    • В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей за «Динамо» в РПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. После 19-и туров «бело-голубые» занимают 3-е место в таблице чемпионата России с 35-ю очками в активе.

    В следующем матче «Динамо» сыграет против «Ахмата» в рамках 20-го тура РПЛ 9-го марта в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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