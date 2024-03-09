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    «Динамо» — «Ахмат». Ставка на голы за 1,77 и прогноз на футбол, РПЛ, 9 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Ахмат»
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    Хорхе Карраскаль ярко начал сезон
    «Динамо» Москва — «Ахмат». Матч пройдет в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги 9 марта, начало — 20:00 (мск) «Динамо» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Марта 2024 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Динамо»

    Турнирное положение: сейчас команда Марцела Лички располагается на третьей строчке в таблице РПЛ, оставание от лидера «Краснодара» равно всего четырем очкам.

    Последние матчи: в предыдущей игре «Динамо» в ярком стиле победило «Локомотив» со счетом 2:1. Первый гол «бело-голубые» забили после отменного сольного прохода Хорхе Карраскаля, который выкатил мяч на неприкрытого Бителло.

    Динамо — Ахмат: коэффициенты букмекеров

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    Второй гол на счету Дениса Макарова после отличной комбинации с участием Константина Тюкавина. В целом, команда оставила очень мощное впечатление по первой игре, многие эксперты даже стали рассматривать «бело-голубых» в качестве претендента на золотые медали.

    Все прогнозы на РПЛ

    Не сыграют: Лаксальт и Бальбуэна перебрали карточек и пропустят матч, травмы у Нгамале и Бессмертного, но это не такие серьезные потери, как первые двое.

    Состояние команды: видно, что Личка отлично подготовил команду к возобновлению сезона, на лавке запасных остались даже два ключевых футболиста осени (Скопинцев и Фомин), но это не помешало показать «Динамо» отличного качества игру.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: после победы в предыдущей игре «Ахмат» немного поправил результат и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ с 20 очками.

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  • 12/02/2024

    • Последние матчи: в 19-м туре подопечные Мирослава Ромащенко в тяжелой игре смогли сломить сопротивление своего прямого конкурента «Урал», победив его со счетом 1:0.

    Игра была равной, но все решил сумасшедший выстрел капитана «Ахмата» Андрея Семенова из-за пределов штрафной в середине второго тайма. Такие выстрелы не берутся. В остальном «Ахмат» ничем не превосходил своего соперника.

    Не сыграют: травмирован только Диванович, но он игрок ротации.

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    Состояние команды: видно, что физически «Ахмат» неплохо готов к возобновлению сезона, но с точки зрения качества игры необходимо добавлять и серьезно.

    В прошлом туре в старте вышли два новичка из числа легионеров и восстановившийся после тяжелой травмы Садуллаев.

    Статистика для ставок

    • В матче первого круга была зафиксирована ничья со счетом 1:1

    • В прошлом сезоне обе встречи выиграл «Ахмат» (2:1, 3:0)

    • «Динамо» имеет разницу 31:23, «Ахмат» — 19:23

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этой игре фаворит «Динамо», на него дают 1,75, а на «Ахмат» 4,80. Ничья оценивается букмекерами в 4,10.

    Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,13, а ТБ 2,5 идет за 1,77.

    Прогноз: «Динамо» показало отличную форму в первом матче после возобновления сезона, команда играла в атакующий футбол, а все линии отлично взаимодействовали друг с другом.

    Но в этой игре не будет двух важных игроков центральной оси (Бальбуэны и Лаксальта), что скажется на прочности оборонительных рядов.

    Ставка: обе забьют за 1,77.

    Прогноз: любители рискнуть могут взять четыре и более голов, если получится быстрый мяч, особенно в ворота «Ахмата», то игра может раскрыться и залетит очень много.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2,80.

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 1.77. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. Нас ждет обмен голами
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