«Динамо» Москва — «Ахмат». Матч пройдет в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги 9 марта, начало — 20:00 (мск) «Динамо» — «Ахмат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: сейчас команда Марцела Лички располагается на третьей строчке в таблице РПЛ, оставание от лидера «Краснодара» равно всего четырем очкам.

Последние матчи: в предыдущей игре «Динамо» в ярком стиле победило «Локомотив» со счетом 2:1. Первый гол «бело-голубые» забили после отменного сольного прохода Хорхе Карраскаля, который выкатил мяч на неприкрытого Бителло.

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Второй гол на счету Дениса Макарова после отличной комбинации с участием Константина Тюкавина. В целом, команда оставила очень мощное впечатление по первой игре, многие эксперты даже стали рассматривать «бело-голубых» в качестве претендента на золотые медали.

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: Лаксальт и Бальбуэна перебрали карточек и пропустят матч, травмы у Нгамале и Бессмертного, но это не такие серьезные потери, как первые двое.

Состояние команды: видно, что Личка отлично подготовил команду к возобновлению сезона, на лавке запасных остались даже два ключевых футболиста осени (Скопинцев и Фомин), но это не помешало показать «Динамо» отличного качества игру.

«Ахмат»

Турнирное положение: после победы в предыдущей игре «Ахмат» немного поправил результат и поднялся на 12-е место в таблице РПЛ с 20 очками.

Последние матчи: в 19-м туре подопечные Мирослава Ромащенко в тяжелой игре смогли сломить сопротивление своего прямого конкурента «Урал», победив его со счетом 1:0.

Игра была равной, но все решил сумасшедший выстрел капитана «Ахмата» Андрея Семенова из-за пределов штрафной в середине второго тайма. Такие выстрелы не берутся. В остальном «Ахмат» ничем не превосходил своего соперника.

Не сыграют: травмирован только Диванович, но он игрок ротации.

Состояние команды: видно, что физически «Ахмат» неплохо готов к возобновлению сезона, но с точки зрения качества игры необходимо добавлять и серьезно.

В прошлом туре в старте вышли два новичка из числа легионеров и восстановившийся после тяжелой травмы Садуллаев.

Статистика для ставок

В матче первого круга была зафиксирована ничья со счетом 1:1

В прошлом сезоне обе встречи выиграл «Ахмат» (2:1, 3:0)

«Динамо» имеет разницу 31:23, «Ахмат» — 19:23

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этой игре фаворит «Динамо», на него дают 1,75, а на «Ахмат» 4,80. Ничья оценивается букмекерами в 4,10.

Тотал меньше 2,5 можно взять за 2,13, а ТБ 2,5 идет за 1,77.

Прогноз: «Динамо» показало отличную форму в первом матче после возобновления сезона, команда играла в атакующий футбол, а все линии отлично взаимодействовали друг с другом.

Но в этой игре не будет двух важных игроков центральной оси (Бальбуэны и Лаксальта), что скажется на прочности оборонительных рядов.

Ставка: обе забьют за 1,77.

Прогноз: любители рискнуть могут взять четыре и более голов, если получится быстрый мяч, особенно в ворота «Ахмата», то игра может раскрыться и залетит очень много.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2,80.