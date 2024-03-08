Осинькин: У «Крыльев» оптимальный состав на матч с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился ожиданиями от матча св 20-м туре РПЛ.

Ранее «Крылья Советов» и ЦСКА назвали стартовые составы на предстоящую игру.

«У Рассказова небольшая травма. Рахманович был дисквалифицирован, поэтому матч в Ростове он пропускал. Считаем, что у нас наиболее оптимальный состав для этой игры.

С ЦСКА всегда сложно играть, мы об этом напоминаем ребятам. Будем бороться и биться за три очка», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Крылья Советов» — ЦСКА

Матч «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет 8 марта в Самаре, начало — в 14:00 мск.