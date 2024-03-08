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    Смогут ли «Крылья Советов» одолеть ЦСКА?

    «Крылья Советов» — ЦСКА. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 8 марта 2024 года

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    «Крылья Советов»
    8 марта в рамках 20-го тура тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» в родных стенах сыграют против ЦСКА. Начало игры — в 14:00 по мск. «Крылья Советов» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2024 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Команда очень бодро начала нынешний сезон, а сейчас крепко держится в середине таблицы РПЛ. «Крылья Советов» занимают 8-е место в чемпионате России с 29-ю очками в активе.

    Самарцы еще способны улучшить свои показатели в таблице. Стоит отметить, что «Крылья» — самый результативные в лиге. Команда забила 36 голов за 19 встреч в РПЛ. Даже у «Зенита» на 1 гол меньше.

    Крылья Советов — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Крылья» провели 1 матч после зимней паузы и сразу потеряли очки. Команда уступила «Ростову» (0:2) на чужом поле, пропустив по голу в каждом тайме.

    Во время зимней паузы «Крылья» провели 8 контрольных матчей, в которых проиграли только «Динамо» (1:5), трижды победили и 4 раза сыграли вничью.

    Календарь и таблица РПЛ

    До паузы «Крылья Советов» более менее стабильно набирали очки, обыграв «Сочи» (2:0) и «Урал» (3:1), а также сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3).

    Не сыграют: Егор Ушаков и Дмитрий Цыпченко (у обоих травмы).

    Состояние команды: «Крылья Советов» начали 2-ю часть сезона не очень удачно, но команда все еще может исправиться. К тому же, самарцы довольно уверенно играют на своем поле, набрав 21 очко из 27-и возможных.

    В нынешнем сезоне «Крылья Советов» уже отбирали очки у ЦСКА на чужом поле. Тот поединок закончился ничейным результатом (2:2), самарцы упустили преимущество в 2 мяча.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе после 19-и туров. ЦСКА набрал одинаковое количество баллов с предстоящим соперником — «Крыльями Советов».

    В нынешнем сезоне армейцы не отличаются надежностью в обороне, пропустив за 19 матчей 25 голов при 32-х забитых. В последних официальных встречах команда также пропустила в большинстве случаев минимум 1 гол.

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    • Последние матчи: В 1-м поединке после зимней паузы ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). Команда упустила победу, пропустив в концовке встречи на 90+4-й минуте.

    В 8-и контрольных матчах ЦСКА проиграл только «Сочи» (1:2) и «Динамо» (1:2), а также 6 раз одержал победу.

    В последних 5-и официальных встречах армейцы обыграли только «Ростов» (2:0), а также по 2 раза сыграли вничью и проиграли. За этот период команда забила 6 голов при таком же количестве пропущенных.

    Не сыграет: Максим Мухин (травма).

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    Состояние команды: Команда не очень здорово проводит нынешний сезон, а на фоне слухов о возможном уходе лидера армейцев Федора Чалова ЦСКА рискует и вовсе скатиться в середняки.

    Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах против «Крыльев Советов» ЦСКА не проиграл ни одного матча. За этот период армейцы трижды победили и дважды сыграли вничью.

    Статистика для ставок

    • В 2-х из 3-х последних очных встречах между этими командами была зафиксирована ничья со счетом 2:2

    • В последних 5-и официальных матчах ЦСКА выиграл только 1 раз

    • «Крылья Советов» не проигрывают на своем поле в РПЛ на протяжении 8-и матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.25, а победа «Крыльев Советов» — в 2.80.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.00, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.80.

    Прогноз: «Крылья Советов» здорово выступают на своем поле. Можно предположить, что самарцы, как минимум, не проиграют.

    Ставка: Фора «Крыльев Советов» 0 за 1.98.

    Прогноз: Хозяева точно забьют минимум 1 гол за этот матч.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Крыльев Советов» 1 больше за 1.68.

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    Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА с коэффициентом 1.98. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Крылья Советов» одолеть ЦСКА?
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