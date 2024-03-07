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    Анчелотти раскритиковал игроков «Реала» после матча с «Лейпцигом»

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    Главный тренер мадридского Реала« Карло Анчелотти прокомментировал домашнюю ничью с "Лейпцигом" (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    "Реал" выиграл у "Лейпцига" (1:0, 1:1) по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал турнира.

    "Недостаточно напряжения, недостаточно беспокойства о том, что мы делаем неправильно. Я думаю, что психологический аспект здесь сыграл важную роль.

    Мы играли против очень сильного соперника, которому было нечего терять. Моя команда играла так, как будто у нее с самого начала были нажаты тормоза, а они вели свою игру. Естественно, это означало, что нам пришлось обороняться, но единственное, что важно, это то, что мы находимся в четвертьфинале.

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    • В перерыве я сказал им, что хочу, чтобы они прессинговали 'Лейпциг' намного сильнее. Хоть я и хотел, чтобы было приложено гораздо больше энергии, мы играли, держа ногу на тормозе почти весь матч. Мы играли в низком блоке, но действовали медленно и недостаточно вертикально. Это была не лучшая ночь для моей команды — мы должны принять это", — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.

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