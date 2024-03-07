Анчелотти раскритиковал игроков «Реала» после матча с «Лейпцигом»

Главный тренер мадридского Реала«прокомментировал домашнюю ничью с(1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Реал" выиграл у "Лейпцига" (1:0, 1:1) по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал турнира.

"Недостаточно напряжения, недостаточно беспокойства о том, что мы делаем неправильно. Я думаю, что психологический аспект здесь сыграл важную роль.

Мы играли против очень сильного соперника, которому было нечего терять. Моя команда играла так, как будто у нее с самого начала были нажаты тормоза, а они вели свою игру. Естественно, это означало, что нам пришлось обороняться, но единственное, что важно, это то, что мы находимся в четвертьфинале.

В перерыве я сказал им, что хочу, чтобы они прессинговали 'Лейпциг' намного сильнее. Хоть я и хотел, чтобы было приложено гораздо больше энергии, мы играли, держа ногу на тормозе почти весь матч. Мы играли в низком блоке, но действовали медленно и недостаточно вертикально. Это была не лучшая ночь для моей команды — мы должны принять это", — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт УЕФА.