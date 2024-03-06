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    Анчелотти грозит пять лет тюрьмы за махинации с налогами

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    Главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти обвиняют в налоговых махинациях в Испании.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Испанская прокуратура требует для Анчелотти пять лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, сообщает Relevo.

    По информации источника, итальянец в период с 2014 по 2015 год не заплатил более одного миллиона евро.

    Следователи утверждают, что Анчелотти создал сложную и запутанную схему, чтобы избежать налогообложения доходов от имиджевых прав.

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    • Прокуратура обвиняет его в симуляции передачи прав на имидж юридическим лицам, не имеющим реальной деятельности и зарегистрированным за пределами Испании.

    Напомним, Анчелотти впервые возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год, после чего покинул клуб. Летом 2021 года он вернулся в Мадрид.

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