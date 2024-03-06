Тренер «Копенгагена»: Рассчитывать на проход дальше почти невозможно

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче противв Лиге чемпионов.

«Я знаю, что мы в роли догоняющих в выездном матче против лучшей команды мира. Это почти безысходная ситуация. Но в прошлом сезоне в матче с "Сити" на "Паркене" мы видели, что можно полностью уступать 35 минут, а затем одна ситуация меняет всю динамику. Мы должны пользоваться такими ситуациями.

Все просто: "Манчестер Сити" сейчас — лучшая команда. На групповом этапе мы играли с тремя очень хорошими клубами, но этот на ступеньку или две выше. Все команды могут почувствовать эту разницу, когда играют с "Сити".

Для меня очень важен рейтинг датских клубов в еврокубках. Вот почему мы не должны расслабляться. Да, рассчитывать на проход дальше почти невозможно, но при удаче и мастерстве матч может быть как удачным, так и неудачным. Забитый гол в любом случае может повлиять на рейтинг, так что у нас есть все, ради чего стоит играть. И игроки это знают», — цитирует Нееструпа пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Ответный поединок между «горожанами» и «Копенгагеном» состоится 6-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.