ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Автомобилист» в матче с «Ак Барсом»Неуступчивые середняки атакуют фаворитов, «Автомобилист» и «Авангард» уходят в отрыв «Реал» — «Лейпциг»ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде Арчи Браун может перейти в «Челси»Трансферный дайджест. 27 февраля — 4 марта
    Все новости спорта

    Разгромит ли «Манчестер Сити» «Копенгаген»?

    «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Ставка на победителя и тоталы за 2.13 и прогноз на 1/8 финала Лигу чемпионов 6 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Копенгаген Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Копенгаген»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити» — очевидный фаворит матча
    Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» пройдет 6 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 06 Марта 2024 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
    •

    «Манчестер Сити»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на чужом поле победил с результатом 3:1.

    Теперь для выхода в следующий раунд турнира английскому клубу можно не только сыграть вничью, но и даже проиграть с разницей в один мяч.

    Последние матчи: манкунианцы в прошлом туре своего национального чемпионата на своем поле обыграли в дерби «Манчестер Юнайтед» (3:1).

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив только побеждал.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Джек Грилиш — травмирован, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: На сегодня «Манчестер Сити» имеет беспроигрышную серию в 19 матчей во всех турнирах при 17 победах и двух ничьих.

    Такая форма позволяет клубу не только быть одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов, но также быть в самой гуще борьбы за чемпионство и выступать в четвертьфинале Кубка Англии.

    Эрлинг Холанн — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов и делит первое место в списке бомбардиров с пятью голами.

    «Копенгаген»

    Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» потерпел поражение на своем поле со счетом 1:3.

    Поэтому для выхода в следующий раунд турнира датскому клубу необходимо выигрывать с разницей минимум в два мяча, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

  • ЛЧ. Формальность для «Ман Сити», нервотрепка для «Баварии», интрига в Мадриде
  • Обзор предстоящих ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке столичный клуб потерпел поражение. На выезде в рамках своей национальной лиги он уступил «Мидтьюлланну» (0:2).

    Эта неудача прервала победную, а заодно и беспроигрышную мини-серию клуба в две игры, которые пришлись на датскую Суперлигу.

    Не сыграют: Лерагер, Хочолава — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках «Копенгаген» потерпел три поражения и трижды победил.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Закономерно, что такая форма не только не обещает особых шансов пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, но и мешает коллективу бороться за чемпионство дома, где он на три очка отстает от лидера — того же «Мидтьюлланна».

    Лучший бомбардир клуба в Лиге чемпионов — тот самый Лукас Лерагер, который сейчас травмирован. В групповом раунде турнира он забил три мяча. В датской Суперлиге же самый результативный — Руни Бардагжи, у которого семь голов.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды

    • в пяти из девяти последних матчей «Манчестер Сити» было забито больше 3,5 голов

    • в трех последних матчей «Копенгагена» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 8.50, победа «Копенгагена» — в 18.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.

    Прогноз: в пяти из девяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов. При этом в этих играх они побеждали.

    При этом если гости уступили дома 1:3, то есть не маленький шанс, что он проиграет и на выезде при тотал больше 3,5 голов.

    Ставка: «Манчестер Сити» победит и тотал больше 3,5 голов за 2.13.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в шести из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.20.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» за 5.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Амур — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чонбук Моторс — Ульсан Хендэ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лада — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лидс — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Плимут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Блэкберн — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ковентри — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Халл Сити — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.13. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. Разгромит ли «Манчестер Сити» «Копенгаген»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры