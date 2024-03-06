Матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» пройдет 6 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, начало — 23:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на чужом поле победил с результатом 3:1.

Теперь для выхода в следующий раунд турнира английскому клубу можно не только сыграть вничью, но и даже проиграть с разницей в один мяч.

Последние матчи: манкунианцы в прошлом туре своего национального чемпионата на своем поле обыграли в дерби «Манчестер Юнайтед» (3:1).

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив только побеждал.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Не сыграют: Джек Грилиш — травмирован, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: На сегодня «Манчестер Сити» имеет беспроигрышную серию в 19 матчей во всех турнирах при 17 победах и двух ничьих.

Такая форма позволяет клубу не только быть одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов, но также быть в самой гуще борьбы за чемпионство и выступать в четвертьфинале Кубка Англии.

Эрлинг Холанн — самый результативный игрок клуба в Лиге чемпионов и делит первое место в списке бомбардиров с пятью голами.

«Копенгаген»

Путь в плей-офф: в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Копенгаген» потерпел поражение на своем поле со счетом 1:3.

Поэтому для выхода в следующий раунд турнира датскому клубу необходимо выигрывать с разницей минимум в два мяча, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке столичный клуб потерпел поражение. На выезде в рамках своей национальной лиги он уступил «Мидтьюлланну» (0:2).

Эта неудача прервала победную, а заодно и беспроигрышную мини-серию клуба в две игры, которые пришлись на датскую Суперлигу.

Не сыграют: Лерагер, Хочолава — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в шести последних поединках «Копенгаген» потерпел три поражения и трижды победил.

Закономерно, что такая форма не только не обещает особых шансов пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, но и мешает коллективу бороться за чемпионство дома, где он на три очка отстает от лидера — того же «Мидтьюлланна».

Лучший бомбардир клуба в Лиге чемпионов — тот самый Лукас Лерагер, который сейчас травмирован. В групповом раунде турнира он забил три мяча. В датской Суперлиге же самый результативный — Руни Бардагжи, у которого семь голов.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды

в пяти из девяти последних матчей «Манчестер Сити» было забито больше 3,5 голов

в трех последних матчей «Копенгагена» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.14. Ничья — в 8.50, победа «Копенгагена» — в 18.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.40 и 2.95.

Прогноз: в пяти из девяти последних матчей хозяев было забито больше 3,5 голов. При этом в этих играх они побеждали.

При этом если гости уступили дома 1:3, то есть не маленький шанс, что он проиграет и на выезде при тотал больше 3,5 голов.

Ставка: «Манчестер Сити» победит и тотал больше 3,5 голов за 2.13.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь в шести из девяти последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.20.