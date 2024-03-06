«Манчестер Сити»
Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Манчестер Сити» в АПЛ находится лишь на 2 строчке.
При этом оборона команды не блещет надежностью. В 27 матчах чемпионата Англии она дала результативный сбой 27 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось добыть важнейшую викторию. «Манчестер Сити» праздновал победу в манкунианском дерби (3:1).
А вот до того команда Гвардиолы вышла в 1/4 финала Кубка Англии. «Лутон Таун» был просто вынесен (6:2), а Эрлинг Холанн соорудил пента-трик.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 12 мячей. А вот в свои ворота «Манчестер Сити» пропустил лишь трижды.
Не сыграют: Джек Грилиш — травмирован.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Манчестер Сити» сейчас проводит весьма продуктивный игровой цикл. Четыре победы кряду явно прибавляют настроения.
В кадровом плане у команды полный порядок. Лишь Грилиш получил неприятную травму, но твердым игроком основы его назвать нельзя.
В первом поединке «Манчестер Сити» фактически закрыл вопрос с проходом в четвертьфинал Лиги чемпионов (3:1). Так что в этой встрече англичане особо усердствовать не станут.
«Копенгаген»
Турнирное положение: «Копенгаген» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство в Дании. Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице своего чемпионата.
Причем игроки команды отличились всего 39 мячами, пропустив в свои ворота 23.
Последние матчи: поражение от «Мидтьюлланна» в чемпионате (0:2) болезненно ударило по чемпионским амбициям клуба.
А ведь до того «Копенгаген» с таким же счетом переиграл «Норшелланн». Да и с «Силькеборгом» команда расправилась уверенно (3:0).
В пяти последних поединках команда трижды победила при двух поражениях. При этом забить в них удалось 9 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Лукас Лерагер, Давит Хочолава — травмированы.
Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов датский клуб уже проявил свои лучшие качества. Попадание в плей-офф можно считать успехом.
Разумеется, поражение в первой встрече фактически закрывает перед датчанами двери в следующий раунд. Да и соперник априори явно сильнее.
И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Копенгаген» постарается хлопнуть дверью напоследок.
Статистика для ставок
- «Копенгаген» ни разу в истории не обыгрывал «Манчестер Сити»
- Эрлинг Холанн забил 5 мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
- В первом поединке уверенный успех праздновали англичане (3:1)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 9.65, а победа гостей — в скромные 20.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.85.
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Прогноз: Датчане наверняка постараются дать бой столь сильному сопернику, и вполне способны найти свой шанс у ворот команды Гвардиолы.
Англичане наверняка постараются закрепить успех первой встречи, да и Холанн намерен пополнить свой голевой багаж.
Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 5.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что датчане окажут достойное сопротивление хозяевам.
Ставка: Ничья за 9.65.
Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили взвешенный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» с предлагаемым коэффициентом для ставки — 2.13.