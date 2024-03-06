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    Голевой обмен в первом тайме?!

    «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Дерзкая ставка (к. 5.10) на Лигу чемпионов 6 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Копенгаген»
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    Фил Фоден
    В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 6 марта пройдет матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Начало — 23:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 06 Марта 2024 года
    Манчестер Сити
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  • Копенгаген
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Манчестер Сити» в АПЛ находится лишь на 2 строчке.

    При этом оборона команды не блещет надежностью. В 27 матчах чемпионата Англии она дала результативный сбой 27 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось добыть важнейшую викторию. «Манчестер Сити» праздновал победу в манкунианском дерби (3:1).

    А вот до того команда Гвардиолы вышла в 1/4 финала Кубка Англии. «Лутон Таун» был просто вынесен (6:2), а Эрлинг Холанн соорудил пента-трик.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 12 мячей. А вот в свои ворота «Манчестер Сити» пропустил лишь трижды.

    Не сыграют: Джек Грилиш — травмирован.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Манчестер Сити» сейчас проводит весьма продуктивный игровой цикл. Четыре победы кряду явно прибавляют настроения.

    В кадровом плане у команды полный порядок. Лишь Грилиш получил неприятную травму, но твердым игроком основы его назвать нельзя.

    В первом поединке «Манчестер Сити» фактически закрыл вопрос с проходом в четвертьфинал Лиги чемпионов (3:1). Так что в этой встрече англичане особо усердствовать не станут.

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: «Копенгаген» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство в Дании. Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

    Причем игроки команды отличились всего 39 мячами, пропустив в свои ворота 23.

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  • Вчера

    • Последние матчи: поражение от «Мидтьюлланна» в чемпионате (0:2) болезненно ударило по чемпионским амбициям клуба.

    А ведь до того «Копенгаген» с таким же счетом переиграл «Норшелланн». Да и с «Силькеборгом» команда расправилась уверенно (3:0).

    В пяти последних поединках команда трижды победила при двух поражениях. При этом забить в них удалось 9 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Лукас Лерагер, Давит Хочолава — травмированы.

    Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов датский клуб уже проявил свои лучшие качества. Попадание в плей-офф можно считать успехом.

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    Разумеется, поражение в первой встрече фактически закрывает перед датчанами двери в следующий раунд. Да и соперник априори явно сильнее.

    И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Копенгаген» постарается хлопнуть дверью напоследок.

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» ни разу в истории не обыгрывал «Манчестер Сити»

    • Эрлинг Холанн забил 5 мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

    • В первом поединке уверенный успех праздновали англичане (3:1)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 9.65, а победа гостей — в скромные 20.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.85.

    Прогноз: Датчане наверняка постараются дать бой столь сильному сопернику, и вполне способны найти свой шанс у ворот команды Гвардиолы.

    Англичане наверняка постараются закрепить успех первой встречи, да и Холанн намерен пополнить свой голевой багаж.

    Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 5.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что датчане окажут достойное сопротивление хозяевам.

    Ставка: Ничья за 9.65.

    Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили взвешенный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» с предлагаемым коэффициентом для ставки — 2.13.

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    Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 5.10. Дата матча: 06.03.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен в первом тайме?!
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