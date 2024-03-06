В рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов 6 марта пройдет матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Начало — 23:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Копенгаген»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне выступает не лучшим образом. «Манчестер Сити» в АПЛ находится лишь на 2 строчке.

При этом оборона команды не блещет надежностью. В 27 матчах чемпионата Англии она дала результативный сбой 27 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команде удалось добыть важнейшую викторию. «Манчестер Сити» праздновал победу в манкунианском дерби (3:1).

А вот до того команда Гвардиолы вышла в 1/4 финала Кубка Англии. «Лутон Таун» был просто вынесен (6:2), а Эрлинг Холанн соорудил пента-трик.

Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 12 мячей. А вот в свои ворота «Манчестер Сити» пропустил лишь трижды.

Не сыграют: Джек Грилиш — травмирован.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Манчестер Сити» сейчас проводит весьма продуктивный игровой цикл. Четыре победы кряду явно прибавляют настроения.

В кадровом плане у команды полный порядок. Лишь Грилиш получил неприятную травму, но твердым игроком основы его назвать нельзя.

В первом поединке «Манчестер Сити» фактически закрыл вопрос с проходом в четвертьфинал Лиги чемпионов (3:1). Так что в этой встрече англичане особо усердствовать не станут.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» в нынешнем сезоне привычно борется за чемпионство в Дании. Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице своего чемпионата.

Причем игроки команды отличились всего 39 мячами, пропустив в свои ворота 23.

Последние матчи: поражение от «Мидтьюлланна» в чемпионате (0:2) болезненно ударило по чемпионским амбициям клуба.

А ведь до того «Копенгаген» с таким же счетом переиграл «Норшелланн». Да и с «Силькеборгом» команда расправилась уверенно (3:0).

В пяти последних поединках команда трижды победила при двух поражениях. При этом забить в них удалось 9 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Лукас Лерагер, Давит Хочолава — травмированы.

Состояние команды: в текущем розыгрыше Лиги чемпионов датский клуб уже проявил свои лучшие качества. Попадание в плей-офф можно считать успехом.

Разумеется, поражение в первой встрече фактически закрывает перед датчанами двери в следующий раунд. Да и соперник априори явно сильнее.

И уж совсем очевидно, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. «Копенгаген» постарается хлопнуть дверью напоследок.

Статистика для ставок

«Копенгаген» ни разу в истории не обыгрывал «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн забил 5 мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

В первом поединке уверенный успех праздновали англичане (3:1)

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 9.65, а победа гостей — в скромные 20.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.37 и 2.85.

Прогноз: Датчане наверняка постараются дать бой столь сильному сопернику, и вполне способны найти свой шанс у ворот команды Гвардиолы.

Англичане наверняка постараются закрепить успех первой встречи, да и Холанн намерен пополнить свой голевой багаж.

Ставка: Обе забьют в 1 тайме за 5.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что датчане окажут достойное сопротивление хозяевам.

Ставка: Ничья за 9.65.

Кроме того, эксперты LiveSport.Ru подготовили взвешенный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» с предлагаемым коэффициентом для ставки — 2.13.