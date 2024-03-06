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    Корнеев: Мбаппе — киллер, это уровень галактики

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев оценил игру нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в ответном матче с «Реал Сосьедадом» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Мбаппе забил оба гола «ПСЖ» в этой игре.

    «"Реал Сосьедад" не опустил руки, сражался, но мы видим, кто забивал. Зная, что есть Мбаппе, как можно так высоко играть? Конечно, он киллер. Как раньше говорили, это уровень галактики. Парень нереально феерит.

    Невозможно защищаться, когда такое движение, как у Мбаппе. Ты реально веришь, что он может ударить. Защитник верит. Можно всё что угодно делать, если ты обладаешь таким движением. Любая защитная функция рушится.

    Очень правдоподобные движения (во время ложных замахов). Мбаппе словно передергивает затвор, а потом вбивает», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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    • Напомним, главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ранее подтвердил, что Килиан Мбаппе проводит последний сезон в составе парижского клуба.

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