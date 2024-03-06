Президент «ПСЖ»: Не буду ничего сообщать о Мбаппе, но мы строим кое-что и с прицелом на будущее

Президент «Пари Сен-Жермен»после победы над «Реал Сосьедадом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионом высказался о возможном уходе из команды нападающего

«Если клуб не делал заявлений, я не буду ничего сообщать. Он в клубе, он работает, у него с нами контракт. Но мы строим кое-что и с прицелом на будущее.

Сегодня мы сыграли очень хорошо. Показали очень высокий уровень. Каждый играл за всех, это то, чего мы хотим. Мы гордимся собой, мы строим кое-что, глядя в будущее. Я видел, как команда играет сплоченно и делает то, что хочет тренер.

Мбаппе — один из лучших в мире. Но вся команда сыграла очень хорошо. Он забил два гола, для меня он лучший игрок в мире, но все сыграли хорошо. Мы хотим что-то построить что-то на будущее, этого хочет и тренер», — приводит слова Эль-Хелайфи Actu Foot.

Напомним, главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ранее подтвердил, что Килиан Мбаппе проводит последний сезон в составе парижского клуба.