Кержаков: Сейчас идет общение с несколькими клубами, но не из России

Российский тренервысказался о своих ближайших планах.

«Переговоры с клубами были. Общался в командами из бывших советских республик. Где-то что-то меня не устраивало, где-то — руководство этих клубов. Выбирали более опытных тренеров, всем сейчас нужны такие специалисты. Из России предложений не было.

Сейчас идет общение с несколькими клубами. Также сейчас смотрю футбол, уже есть договорённость на несколько стажировок в европейских клубах. Это Испания. Как могу, заполняю эту тренерскую паузу развитием в профессии», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Последним местом работы Кержакова был сербский «Спартак».