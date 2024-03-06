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    Кержаков: Сейчас идет общение с несколькими клубами, но не из России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Российский тренер Александр Кержаков высказался о своих ближайших планах.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Переговоры с клубами были. Общался в командами из бывших советских республик. Где-то что-то меня не устраивало, где-то — руководство этих клубов. Выбирали более опытных тренеров, всем сейчас нужны такие специалисты. Из России предложений не было.

    Сейчас идет общение с несколькими клубами. Также сейчас смотрю футбол, уже есть договорённость на несколько стажировок в европейских клубах. Это Испания. Как могу, заполняю эту тренерскую паузу развитием в профессии», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

    Последним местом работы Кержакова был сербский «Спартак».

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