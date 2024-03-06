Холанн: В прошлом сезоне я выиграл все, и теперь, когда я вошел во вкус, я снова хочу выиграть все

Нападающийвысказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с

«В прошлом сезоне я выиграл все, и теперь, когда я вошел во вкус, я снова хочу выиграть все. У нас в команде все хорошо, и я сосредоточен на том, чтобы забивать больше голов и помогать ребятам.

Когда я был моложе, это было непросто. Я начинал плакать, если мы проигрывали, и из-за этого я упускал много шансов. Это то, над чем нужно работать. В конце концов, все в голове.

Я упустил много моментов, я продолжу упускать их и при этом буду продолжать забивать голы. Я, вероятно, упущу большой шанс в будущем, люди будут критиковать меня. Должен ли я продолжать думать об этом? Нет», — цитирует Холанна пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» со счетом 3:1. Ответная игра между этими командами состоится 6-го марта в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов на этот поединок можно посмотреть по этой ссылке.