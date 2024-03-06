До матча
«Манчестер Сити»
Три недели назад «Манчестер Сити» добился уверенной победы в первом матче в Дании, обыграв «Копенгаген» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «горожан» отличились Де Брюйне, Силва и Фоден.
На групповой стадии подопечные Гвардиолы прошлись катком по всем соперникам, набрав 18 очков из 18-ти возможных. Разница забитых и пропущенных мячей за 6 матчей составила 18:7.
«Манчестер Сити» борется и за сохранение титула в АПЛ. На данный момент «горожане» идут вторыми в таблице с отставанием от «Ливерпуля» на одно очко. В следующем туре эти команды сыграют между собой.
«Копенгаген»
Датская команда вышла в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места в группе, опередив «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» на три и четыре очка соответственно. Первой стала мюнхенская «Бавария».
«Копенгагену» предстоит отыграть как минимум два мяча, чтобы перевести встречу хотя бы в дополнительное время. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Манчестера.
В чемпионате Дании подопечные Якоба Нееструпа борются за самые высокие места, занимая текущую третью строчку в таблице с отставанием в три очка от первого места. В прошлом туре «Копенгаген» на выезде проиграл лидеру турнира — «Мидтьюлланну» (0:2).
Личные встречи
В 5-ти очных матчах на счету «Манчестер Сити» 3 победы, две встречи завершились вничью.
Прямая речь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:
— «Копенгаген действительно здорово организован и очень компактно действует в обороне. Мы очень хорошо сыграли в первом матче. Но мы помним, что случилось с "Манчестер Юнайтед" и "Галатасараем". Это очень сильная команда.
Выиграть Лигу чемпионов — приятное чувство. И я надеюсь, что завтра мы сможем снова выйти в четвертьфинал. Но мы с уважением относимся к "Копенгагену" и знаем, что случиться может всякое».
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