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    «Манчестер Сити» — «Копенгаген». Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном»

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    Действующий победитель Лиги Чемпионов английский «Манчестер Сити» дома сыграет с «Копенгагеном» в рамках ответного матча 1/8 финала. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    Три недели назад «Манчестер Сити» добился уверенной победы в первом матче в Дании, обыграв «Копенгаген» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «горожан» отличились Де Брюйне, Силва и Фоден.

    На групповой стадии подопечные Гвардиолы прошлись катком по всем соперникам, набрав 18 очков из 18-ти возможных. Разница забитых и пропущенных мячей за 6 матчей составила 18:7.

    «Манчестер Сити» борется и за сохранение титула в АПЛ. На данный момент «горожане» идут вторыми в таблице с отставанием от «Ливерпуля» на одно очко. В следующем туре эти команды сыграют между собой.

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    «Копенгаген»

    Датская команда вышла в плей-офф Лиги Чемпионов со второго места в группе, опередив «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед» на три и четыре очка соответственно. Первой стала мюнхенская «Бавария».

    «Копенгагену» предстоит отыграть как минимум два мяча, чтобы перевести встречу хотя бы в дополнительное время. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу команды из Манчестера.

    В чемпионате Дании подопечные Якоба Нееструпа борются за самые высокие места, занимая текущую третью строчку в таблице с отставанием в три очка от первого места. В прошлом туре «Копенгаген» на выезде проиграл лидеру турнира — «Мидтьюлланну» (0:2).

    Личные встречи

    В 5-ти очных матчах на счету «Манчестер Сити» 3 победы, две встречи завершились вничью.

    Прямая речь

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола:

    — «Копенгаген действительно здорово организован и очень компактно действует в обороне. Мы очень хорошо сыграли в первом матче. Но мы помним, что случилось с "Манчестер Юнайтед" и "Галатасараем". Это очень сильная команда.

    Выиграть Лигу чемпионов — приятное чувство. И я надеюсь, что завтра мы сможем снова выйти в четвертьфинал. Но мы с уважением относимся к "Копенгагену" и знаем, что случиться может всякое».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.13.

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