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    Галактионов: Зимой «Локомотив» усилил не все позиции

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Зимой усилили не все позиции. У нас был приоритет взять центрального защитника. В принципе, мы довольны, как Ньямси адаптируется в нашей команде. Но ему еще необходимо время. Все идет потихоньку.

    Мне сложно сказать, почему не получилось подписать Веру из "Оренбурга". У игрока сегодня действующий контракт в другом клубе. Я переговорами не занимаюсь.

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    • На все вопросы по переговорным процессам по любому футболисту отвечает руководство клуба. Некорректно комментировать игрока с действующим контрактом в другом клубе», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

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