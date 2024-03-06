Галактионов: Зимой «Локомотив» усилил не все позиции

Главный тренер «Локомотива»оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.

«Зимой усилили не все позиции. У нас был приоритет взять центрального защитника. В принципе, мы довольны, как Ньямси адаптируется в нашей команде. Но ему еще необходимо время. Все идет потихоньку.

Мне сложно сказать, почему не получилось подписать Веру из "Оренбурга". У игрока сегодня действующий контракт в другом клубе. Я переговорами не занимаюсь.

На все вопросы по переговорным процессам по любому футболисту отвечает руководство клуба. Некорректно комментировать игрока с действующим контрактом в другом клубе», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.