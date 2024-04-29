«Ростов» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 26-го тура чемпионата Россиисмог вырвать победу усо счетом 2:1.

На гол Хорди Томпсона на 12-й минуте хозяева ответили точными ударами Роналдо на 81-й минуте и Николая Комличенко но 96-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Оренбург 2:1 Голы: 0:1 Thompson J. (12'), 1:1 Ronaldo (81'), 2:1 Николай Комличенко (90+6') Ростов: Никита Медведев, Илья Вахания, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Хорен Робертович Байрамян, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Иван Комаров, Егор Голенков, Sako O., Ronaldo Оренбург: Николай Сысуев, Данила Прохин, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Максим Сидоров, Иван Башич, Габриэль Флорентин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M., Thompson J. Предупреждения: Ronaldo (31'), Брайан Мансилья (41'), Андрей Лангович (44'), Ghorbani M. (51'), Ренато Гойкович (86')

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» смог набрать 40 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. У «Оренбурга» 26 баллов и 14-я строчка.